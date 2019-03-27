Авто
Ford уведет легковые автомобили из РоссииВедомости 07:30
По итогам 2018 г. в списке 25 самых продаваемых моделей нет ни одного легкового автомобиля Ford. Зато выпускаемый в Татарстане легкий коммерческий Transit по итогам 2018 г. — самая продаваемая модель в России среди иномарок, за три года ее продажи утроились, сообщает компания.
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Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.
— Дмитрий Козак, российский политикКомсомольская правда 00:28
с чего всё началось
Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.Коммерсантъвчера в 17:01
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Вице-премьер подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковых автомобилей в России
Тарантас Ньюсвчера в 03:11
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 07:38, Ашберн
Происшествия
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Совет Федерации одобрил президентский закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ.
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В 2019 году сотрудникам МВД России и Росгвардии будет разрешено выехать на отдых за границу в более чем десяток стран, сообщили в Ассоциация туроператоров России.
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Экономика
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Обновлено в 05:34
Гаджеты
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Компания Qualcomm рассчитывала, что комиссия запретит импорт смартфонов Apple iPhone, поскольку в них нарушен патент, принадлежащий Qualcomm.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в убийстве следователя Шишкиной
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Обновлено в 06:30
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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В Казани произошел хлопок газа в многоквартирном доме
В Казани в многоквартирном доме произошло возгорание после хлопка газа по адресу Проспект Победы, 34.
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Поселок Мурино официально получил статус города
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В посольстве России в Литве прокомментировали отказ литовской стороны допустить представителей дипмиссии во главе с послом Александром Удальцовым на судебное заседание по делу 1991 года.
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Обновлено вчера в 20:09
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Семак поддержал ушедшего с поста главного тренера «Уфы» Кириченко
Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак поддержал ушедшего с поста главного тренера "Уфы" Дмитрия Кириченко.
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Происшествия
Скончался выживший в крушении самолета с клубом «Шапекоэнсе» журналист
Умер выживший после крушения самолета с игроками бразильского "Шапекоэнсе" журналист Рафаэль Хенцель, сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
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Обновлено в 06:12
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Захарова назвала основания для присутствия военных РФ в Венесуэле
Присутствие российских военных в Венесуэле регулируется соглашением между Каракасом и Москвой о военно-техническом сотрудничестве, которое было подписано в мае 2001 года.
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