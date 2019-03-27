Ford уведет легковые автомобили из РоссииВедомости 07:30

Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.

с чего всё началось

Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.

По итогам 2018 г. в списке 25 самых продаваемых моделей нет ни одного легкового автомобиля Ford. Зато выпускаемый в Татарстане легкий коммерческий Transit по итогам 2018 г. — самая продаваемая модель в России среди иномарок, за три года ее продажи утроились, сообщает компания.

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