Ford сокращает 10% работников по всему мируREGNUM 15:22

Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters. Согласно заявлению автопроизводителя, к августу 2019 года компания сократит около 7000 работников, из них 2300 — в США.

Ford сокращает 10% работников по всему миру

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