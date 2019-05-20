Экономика

Ford сокращает 10% работников по всему мируREGNUM 15:22

Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters. Согласно заявлению автопроизводителя, к августу 2019 года компания сократит около 7000 работников, из них 2300 — в США.
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Ford к началу осени сократит штат на 7 тыс. сотрудников

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ПРАЙМ12:15
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 23:49, Ашберн
Политика

Зарубежное финансирование НКО в России выросло более чем на 20%

Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций (НКО) выросло более чем на 20% и составляет 85 миллиардов рублей.
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Музыка

Опубликованы подробные результаты голосования на Евровидении

Зрители 11 стран отдали Сергею Лазареву максимальные 12 баллов в голосовании на финале песенного конкурса Евровидение.
Обновлено в 13:49
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В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца

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Влад Топалов: «Сын страшно бесит»

Вероятно, Топалов и Тодоренко, как многие современные родители, с ранних лет прививают малышу любовь к плаванию.
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Политика

В ЕК призвали Зеленского срочно возобновить «газовые» переговоры с РФ

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Авто

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Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
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Происшествия

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В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 16:13
Политика

Владимир Зеленский во время инаугурации распустил Раду

Новый украинский лидер Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил о досрочном роспуске Верховной рады Украины.
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Происшествия

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В Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту.
Обновлено в 11:44
Политика

Порошенко переехал из администрации президента

В понедельник в украинской столице прошла инаугурация нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:04
Экономика

Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено в 22:22
Происшествия

В доме Ареты Франклин обнаружили три завещания певицы

Обновлено в 21:51
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«АвтоВАЗ» отзывает более 30 тысяч Lada Largus

Обновлено в 08:33
Политика

Казус на инаугурации: удостоверение президента Зеленского упало на пол

Обновлено в 05:52
Политика

В Киеве призвали не допустить возвращения России в ПАСЕ

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью Укринформу заявил о необходимости недопущения возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 23:06
Технологии

Бедные россияне переходят на смартфоны

По данным аналитиков, ещё в апреле 2017 года пользователи смартфонов составляли лишь 64,8% от общего числа посетителей, а уже в апреле 2019 заняли 78,2%. Кроме общей тенденции перехода на мобильные устройства, высокую долю займов с телефонов эксперты объясняют тем, что нужда в микрозаймах часто наступает внезапно, когда под рукой нет компьютера.
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Хоккей

На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено в 14:45
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено в 22:01
Финансы

Российский рынок акций начал неделю со смешанной динамики «фишек»

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2571,65 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1256,22 пункта (+0,1%); цены основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 2,8%.
Обновлено в 12:17
Происшествия

В США потерпел крушение самолет морской пехоты

Обновлено в 20:58
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Совет безопасности ООН отказался внести в повестку заседания вопрос о украинском языковом законе. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 15:55
Происшествия

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
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Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено в 08:12
Политика

Премьер-министр Украины Гройсман уйдет в отставку

Глава украинского кабинета министров Владимир Гройсман решил уйти в отставку.
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Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

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Обновлено в 10:37
Игры

Партнёрство Sony и Microsoft застало сотрудников PlayStation врасплох

Многие сотрудники игрового подразделения Sony оказались в смятении, из-за чего менеджерам пришлось успокаивать своих подчинённых, подчёркивая, что планы никак не меняются, в том числе и планы по выпуску консоли следующего поколения — PlayStation 5.
Обновлено в 12:50
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Прокуратура обжаловала приговор Мамаеву и Кокорину

Прокуратура подала жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
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Общество

Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут

Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено в 09:40
Кино

Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься с бывшим возлюбленным

Исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди отказывалась сниматься в одних сценах с Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна в сериале "Игра престолов".
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Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
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