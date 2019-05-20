Экономика

Ford сокращает 10% работников по всему мируREGNUM вчера в 15:22

Компания Ford Motor объявила о сокращении 10% наемных работников по всему миру, 20 мая передает агентство Reuters. Согласно заявлению автопроизводителя, к августу 2019 года компания сократит около 7000 работников, из них 2300 — в США.
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Удар по бюрократии: Ford объявил о крупных сокращениях во всём мире

Российская газета03:12

Daimler сократит «административные расходы» на 20%

REGNUMвчера в 16:01

Ford уволит 7 тысяч сотрудников в ближайшие месяцы

Вести.Финансвчера в 10:16

Ford планирует сократить 7 тыс рабочих мест по всему миру

ПРАЙМвчера в 12:15

Ford к началу осени сократит штат на 7 тыс. сотрудников

Финмаркетвчера в 11:27

Ford Motor борется с излишней бюрократией в компании

Коммерсантъвчера в 13:00

Ford сократит около 10% штатных сотрудников по всему миру

Financial Oneвчера в 10:17
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Авто

Платформа «Яндекс.Авто» появится в автомобилях Renault, Nissan и Lada

Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка»и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 03:30
Политика

Венесуэла решила отказаться от Visa и MasterCard

Работу международных платежных систем Visa, Mastercard и Maestro решено полностью прекратить в Венесуэле к 2020 году.
Обновлено в 03:27
Политика

Чешский журналист рассказал, почему Запад не любит Россию

Россия пугает западные страны традиционным ценностями, которые в Европе и в США всячески пытаются истребить, пишет журналист Йиржи Кобза для издания Parlamentní Listy.
Обновлено вчера в 20:19
Происшествия

ОНК: Рауф Арашуков хочет «что-то рассказать» во время встречи в СИЗО

Подозреваемый и отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков занялся спортом в СИЗО "Лефортово", конкретных жалоб на содержание у него нет, но он просит обязательно посетить его в следующий раз, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 02:56
Политика

Оппозиция Абхазии перекрыла автотрассы в Сухуми

Обновлено в 03:57
Авто

В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

В Сети выставили на продажу «новые» грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ, снятые с производства более 20 лет назад.
Обновлено в 01:00
Общество

Забор демонтируют с места стройки храма в Екатеринбурге

С места строительства собора святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга демонтируют забор, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление фонда святой Екатерины.
Обновлено вчера в 10:12
Общество

В России упростили порядок установления инвалидности

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ, упрощающий порядок проведения медико-социальной экспертизы в целях установления инвалидности, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
Обновлено в 01:31
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Музыка

Опубликованы результаты голосования зрителей на Евровидении

Обновлено вчера в 14:12
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Обновлено в 02:50
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Баскетбол

«Голден Стэйт» вышел в финал плей-офф НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» в гостях победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» в четвертом матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 01:28
Происшествия

В Кемерово два человека пострадали при пожаре в автосалоне Hyundai

Два человека пострадали при пожаре в трехэтажном здании автосалона Hyundai в Кемерово, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев попросил об УДО

Обновлено в 03:07
Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Обновлено вчера в 22:29
Космос

Океан жидкости может сохраняться под поверхностью Плутона до сих пор

Обновлено в 02:59
Происшествия

Самолет SSJ-100 отложил вылет из Екатеринбурга

Представитель авиакомпании "Ямал" проинформировал о задержании вылета самолета SSJ-100 из Екатеринбурга. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:02
Происшествия

Тело рабочего пробило крышу автобуса при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 02:59
Футбол

СМИ: Орещук назначен спортивным директором «Динамо»

Журналист и комментатор Нобель Арустамян сообщил, что футбольный агент Роман Орещук занял пост спортивного директора московского «Динамо».
Обновлено в 04:20
Экономика

Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Шоу-бизнес

Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей

О внуках, которых Михаилу Боярскому подарила его дочь Елизавета, знают все.
Обновлено вчера в 10:00
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Новый президент Украины Владимир Зеленский подписал свой первый указ 20 мая после инаугурации, передает ТАСС.
Обновлено в 03:54
Политика

Порошенко переехал в «прозрачный офис» из администрации президента

«Переехал в прозрачный офис», - написал он в Twitter.
Обновлено в 01:10
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено вчера в 06:46
Происшествия

Член совета движения «Голос» Удот задержан в Москве по делу об угрозах

Столичная полиция задержала члена совета движения в защиту прав избирателей "Голос" Романа Удота, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Максим Пашков.
Обновлено вчера в 16:33
Шоу-бизнес

Советская Марлен Дитрих: Любови Полищук исполнилось бы 70

Сегодня исполнилось бы 70 лет народной актрисе Любови Полищук, сообщает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 00:55
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