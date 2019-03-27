Авто
Ford сворачивает производство в РоссииАвтомобили.ру 05:47
Напомним: против сокращения производства активно выступал профсоюз рабочих. Рыночная доля легковых автомобилей Ford на российском рынке неуклонно снижается в течение последних лет.
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Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.
— Дмитрий Козак, российский политикКомсомольская правда 00:28
с чего всё началось
Вице-премьер Дмитрий Козак о господдержке, акцизах и эквайринге Правительство завершает масштабную реформу поддержки промышленности, переводя большую часть прямых вливаний в сектор в формат банковской субсидии и снижения налогов по новым специнвестконтрактам (СПИК 2.0).Коммерсантъвчера в 17:01
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Вице-премьер подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковых автомобилей в России
Тарантас Ньюсвчера в 03:11
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:14, Ашберн
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Предприятие Ford Sollers объявило о прекращении производства легковых автомобилей в России с июля 2019 года, а также о продаже автомобильных заводов в Набережных Челнах и Всеволожске и завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" Модели Ford не относились к числу самых востребованных и удачных, собственно, из-за этого у них и были такие низкие продажи.
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«Бавария» летом сыграет в США с «Арсеналом», «Реалом» и «Миланом»
Мюнхенская "Бавария" в межсезонье проведет в США товарищеские матчи с лондонским "Арсеналом", мадридским "Реалом" и итальянским "Миланом", сообщается на сайте немецкого футбольного клуба.
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Экономика
Совет Федерации одобрил закон о доиндексации пенсий
Совет Федерации одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера, передает РИА «Новости».
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Интерьеры Mazda постоянно улучшаются, а салон Mazda3 2019 года легко можно сравнить с салоном роскошных автомобилей начального уровня.
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Hyundai Oilbank и S-Oil Corp, занимающиеся переработкой нефти и производством топлива, заплатят 127 миллионов долларов.
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Стало известно, почему в Брянском отделении ЛДПР решили исключить из партии Мухтара Бадырханова.
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Цифровые профили могут появиться у россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило для рассмотрения законопроект, который предусматривает появление у каждого гражданина своего личного цифрового профиля.
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Космос
Первый в 2019 году запуск с космодрома Восточный намечен на 27 июня
Как сообщили РИА в "Роскосмосе", носителю "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" предстоит вывести на орбиту метеоспутник "Метеор-М".
Обновлено вчера в 19:08
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В ближайшие дни температура и будет ниже нормы: 28 марта в Москве ночью будет 2-4 градуса мороза, по области до - 7. Отрицательные значения сохранятся и в ночь на пятницу.
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Обновлено в 09:04
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Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Армия и оружие
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Рядового пехотного полка из Эдинбурга наказали за умышленное убийство сослуживца на виртуальном полигоне — солдат во время отработки тактики боя на городских улицах решил расстрелять своих коллег, после чего направил БТР, на котором ехал, в соседние бронетранспортеры.
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В Литве вынесли приговор бывшим советским военным
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