Ford сворачивает производство в РоссииАвтомобили.ру 05:47

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Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.

Напомним: против сокращения производства активно выступал профсоюз рабочих. Рыночная доля легковых автомобилей Ford на российском рынке неуклонно снижается в течение последних лет.

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