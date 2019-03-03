Экономика

Ford рассчитался с российскими долгамиКоммерсантъ вчера в 12:05

СП американского Ford с «Соллерсом» Вадима Швецова погасило свою задолженность перед ВЭБ.РФ в полном объеме, заявил первый заместитель председателя банка Николай Цехомский. Размер задолженности в банке не комментируют. ВЭБ предоставил кредит в 39 млрд руб. на создание СП Ford Sollers в 2011 году.
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Ford рассчитался с российскими долгами

Ford ведет переговоры о продаже своих заводов в РФ с несколькими автопроизводителями, сообщил председатель правления Ford Europe Стивен Армстронг в ходе ПМЭФ: "Я не могу раскрывать информацию о том, с кем мы ведем такие переговоры, но нашими площадками интересуются несколько различных компаний" (цитата по "Интерфаксу").
Коммерсантъвчера в 12:05

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Ivbg.ruвчера в 23:58

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Ford рассчитался с российскими долгами

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АБН08 июня в 23:52

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Ford полностью погасил перед ВЭБом кредит СП Ford Sollers на 39,5 млрд руб

ПРАЙМ08 июня в 07:21
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:17, Ашберн
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Адмирал оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Адмирал запаса Валентин Селиванов прокомментировал реакцию российских моряков корабля "Адмирал Виноградов" во время опасного сближения с американским ракетным крейсером.
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Температура в Москве приближается к рекордной

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Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
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