Экономика

Ford рассчитался с российскими долгамиКоммерсантъ вчера в 12:05

СП американского Ford с «Соллерсом» Вадима Швецова погасило свою задолженность перед ВЭБ.РФ в полном объеме, заявил первый заместитель председателя банка Николай Цехомский. Размер задолженности в банке не комментируют. ВЭБ предоставил кредит в 39 млрд руб. на создание СП Ford Sollers в 2011 году.
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с чего всё началось

Ford рассчитался с российскими долгами

Ford ведет переговоры о продаже своих заводов в РФ с несколькими автопроизводителями, сообщил председатель правления Ford Europe Стивен Армстронг в ходе ПМЭФ: "Я не могу раскрывать информацию о том, с кем мы ведем такие переговоры, но нашими площадками интересуются несколько различных компаний" (цитата по "Интерфаксу").
Коммерсантъвчера в 12:05

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Во Всеволожск может заехать Volkswagen

Ivbg.ruвчера в 23:58

Ford вернул долг российскому банку

ЛОТ01:15

Ford полностью погасил долг СП Ford Sollers перед ВЭБ.РФ

ТАСС08 июня в 08:09

Ford рассчитался с российскими долгами

Коммерсантъвчера в 12:05

Ford полностью рассчитался с ВЭБом и теперь будет сам продавать завод во Всеволожске

АБН08 июня в 23:52

Ford ведет переговоры с Volkswagen о продаже завода во Всеволожске

Online47.ruвчера в 16:43

Ford полностью погасил перед ВЭБом кредит СП Ford Sollers на 39,5 млрд руб

ПРАЙМ08 июня в 07:21
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:41, Ашберн
Происшествия

В Эмиратах почти 200 человек отравились водопроводной водой

В Аджмане 191 житель комплекса Horizon Towers обратился в местные больницы с признаками отравления.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова

В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».
Обновлено в 01:15
Экономика

Голикова оценила финансовые потери из-за теневой экономики

Российские социальные фонды ежегодно теряют около 2,3 трлн рублей из-за теневой экономики. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 01:08
Общество

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Жителей России ждет сокращенная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роструд.
Обновлено вчера в 19:08
Гаджеты

На Android-смартфонах нашли предустановленный вирус

Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи.
Обновлено в 00:29
Общество

Жители Хайнаня установили мировой рекорд Гиннесса по сбору плодов личи

Команда жителей из китайской южной провинции Хайнань в составе 12 человек попала в Книгу рекордов Гиннесса после того, как в течение одного часа собрала более 758 кг плодов личи.
Обновлено в 01:00
Игры

Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077

Обновлено вчера в 19:48
Кино

В Сочи открылся юбилейный «Кинотавр»

ИА «Ореанда-Новости» В Сочи открылся 30-ый юбилейный фестиваль «Кинотавр».
Обновлено вчера в 13:26
Единоборства

Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:51
Футбол

Криштиану Роналду выиграл 30-й трофей в карьере

Форвард «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду выиграл 30-й трофей в карьере.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Константин Хабенский поддержал Ивана Голунова на открытии «Кинотавра»

В этом году актёр возглавляет жюри проходящего в Сочи «Кинотавра».
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Космос

Опубликован список самых опасных астероидов для Земли

Европейское космическое агентство составило и опубликовало список астероидов, потенциально опасных для Земли, а также возможность их столкновения с нашей планетой и предполагаемые даты.
Обновлено 08 июня в 07:16
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено 08 июня в 11:04
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал об утечке личных данных 900 тысяч россиян

По информации издания, речь идёт о данных клиентов Альфа-банка, ОТП Банка и ХКФ Банка.
Обновлено в 01:32
Общество

Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил Денис Паслер

Долгие годы Олег Кожемяко удерживал статус самого "богатого" губернатора на Дальнем Востоке, однако в прошлом году с этой позиции его сместили новые главы его предыдущих субъектов – Сахалина и Приамурья.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Полковнику Захарченко огласят приговор

Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

Девять шахтёров погибли под завалами на шахте в Китае

Девять человек погибли, десять получили травмы в результате обвала на шахте в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая, сообщает администрация зоны экономического развития "Кунган" города Чанчунь.
Обновлено вчера в 23:00
Культура

Мединский назвал причину цензуры фильма «Рокетмен»

Удаление наркотических и гомосексуальных сцен из посвящённого жизни музыканта Элтона Джона фильма «Рокетмен» обусловлена интересами бизнеса.
Обновлено вчера в 16:52
Культура

Горбачев опроверг факты, представленные в сериале «Чернобыль»

Бывший президент СССР Михаил Горбачев в воскресенье, 9 июня, рассказал, что события мини-сериала американского телеканала HBO не в полной мере соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 14:24
Армия и оружие

Названа причина крушения F-35A ВВС Японии

Обновлено в 01:09
Происшествия

В Якутии дачник расстрелял семью из трех человек

В Нерюнгринском районе Якутии в минувшее воскресенье 60-летний местный житель расстрелял из дробовика соседей по даче.
Обновлено вчера в 22:43
Общество

После отравления Алибасова «Крот» проверит Роспотребнадзор

Ранее PR-директор продюсера и музыканта Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин проинформировал о том, что упаковка средства для прочистки труб "Крот" от ООО "АМС Медиа" не соответствует нормам и требованиям российского законодательства.
Обновлено вчера в 14:02
Транспорт

Обход города Усолье-Сибирское в Иркутской области построят к 2024 году

Обход города Усолье-Сибирское и поселка Тельма в Иркутской области, через которые по федеральной трассе Р-255 "Сибирь" ежедневно транзитом следуют около 20 тыс. автомобилей, построят к 2024 году, сообщила в понедельник пресс-служба федерального казенного учреждения Упрдор "Прибайкалье".
Обновлено в 01:14
Общество

Александр Жаров — РБК: «Настало время перейти к надзору за услугами»

Два ресурса в Ярославле сказали, что ничего удалять не будут.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест

Обновлено 08 июня в 15:20
Общество

В Челябинске назначен новый вице-мэр по социальному развитию

Заместителем главы города по социальному развитию стал бывший руководитель городского управления по делам молодёжи Сергей Авдеев.
Обновлено в 00:52
Экономика

Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики

Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Шоу-бизнес

Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности

Близкая подруга российской исполнительницы народных песен и романсов Людмилы Зыкиной недавно поделилась, почему певица оставалась бездетной несмотря на четыре брака.
Обновлено вчера в 09:45
Экономика

«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»

Микрокредитная компания (МКК) «Второй шанс» планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования.
Обновлено вчера в 18:57
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Город в России, административный центр Всеволожского района Ленинградской области и входящего в его состав муниципального образования «Город Всеволожск».
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