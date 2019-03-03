Экономика

Ford рассчитался с российскими долгамиКоммерсантъ 12:05

СП американского Ford с «Соллерсом» Вадима Швецова погасило свою задолженность перед ВЭБ.РФ в полном объеме, заявил первый заместитель председателя банка Николай Цехомский. Размер задолженности в банке не комментируют. ВЭБ предоставил кредит в 39 млрд руб. на создание СП Ford Sollers в 2011 году.
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Ford закрыл российские долги

News.ru19:51

Ford ведет переговоры с Volkswagen о продаже завода во Всеволожске

Online47.ru16:43

Ford полностью погасил долг СП Ford Sollers перед ВЭБ.РФ

ТАССвчера в 08:09

Ford рассчитался с российскими долгами

Коммерсантъ12:05

Ford полностью рассчитался с ВЭБом и теперь будет сам продавать завод во Всеволожске

АБНвчера в 23:52

«Ъ»: Ford погасил многомиллиардный долг и теперь может продать свой завод в Челнах за 5 млрд рублей

БИЗНЕС Online12:50

Ford полностью погасил перед ВЭБом кредит СП Ford Sollers на 39,5 млрд руб

ПРАЙМвчера в 07:21
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 20:43, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Игоря Николаева «изобрела» новый вид письменности

Обновлено в 05:58
Происшествия

Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей

По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Собчак вышла на красную дорожку «Кинотавра» без Богомолова

Судя по всему, Богомолов не стал ревновать Собчак к актеру. Как пишет газета "Комсомольская Правда", журналистка приехала в Сочи на неделю.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Произошла утечка данных 900 тысяч клиентов трех банков

В открытом доступе оказались данные клиентов ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка. База OTPbank содержит данные о 800 тысячах человек.
Обновлено в 14:04
Общество

Роспотребнадзор проверит маркировку «Крота» после отравления Алибасова

Роспотребнадзор собирается проверить маркировку средства для прочистки труб «Крот» на соответствие требованиям ГОСТа.
Обновлено в 14:35
Экономика

Голикова: потери соцфондов из-за теневой занятости составляют около 2,3 трлн рублей в год

Социальные фонды недополучают около 2,3 трлн рублей в год из-за теневой занятости граждан.
Обновлено в 19:24
Происшествия

Выброс химикатов в реку произошел на Украине

Обновлено в 08:42
Политика

Ким Чен Ына подозревают в применении казни пираньями

Обновлено в 13:56
Автоспорт

Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Наука

Собаки могут испытывать стресс вместе со своими хозяевами

Ученые из университета Линчепинга в Швеции провели исследование, в результате которого выяснили, что собаки «заражаются» стрессом от своих хозяев.
Обновлено 07 июня в 03:08
Армия и оружие

Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе

Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Здоровье

В Институте Азии и Африки МГУ введен карантин из-за кори

Карантин из-за кори у сотрудника введен в Институте Азии и Африки МГУ.
Обновлено в 11:51
Игры

Microsoft анонсировала игровую консоль Xbox Project Scarlett

Microsoft в рамках своей конференции на E3 2019 анонсировала новую консоль семейства Xbox под названием Project Scarlett.
Обновлено в 18:03
Происшествия

В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину

Обновлено вчера в 11:04
Общество

На спасение дельфинов в Черном море выделили 2,5 миллиона рублей

Центр спасения дельфинов "Дельфа" получит 2,5 миллиона рублей на проведения тренингов по спасению дельфинов в Черном море, сообщила РИА Новости директор Центра Татьяна Белей.
Обновлено в 20:14
Транспорт

Пассажиров не спросили… РЖД информирует столичную мэрию о результатах сравнительных испытаний электричек

В последние месяцы возросло количество происшествий в столичном метро.
Обновлено в 16:55
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована внебрачная дочь Головина

Внебрачную дочь Александра Головина Оливию госпитализировали в одну из столичных клиник, передает StarHit.
Обновлено в 11:51
Происшествия

Три издания потребовали проверить действия МВД при задержании Голунова

В заявлении редакции трех изданий потребовали проверки действий сотрудников МВД и обнародования ее результатов в СМИ, заявление опубликовано на сайтах газет.
Обновлено в 16:39
Игры

Киану Ривз назвал дату выхода Cyberpunk 2077

Обновлено в 17:30
Происшествия

Киселев сообщил результаты анализов Голунова на наркотики

Телеведущий Дмитрий Киселев сообщил результаты анализов журналиста "Медузы" Ивана Голунова на наркотики.
Обновлено в 15:53
Здоровье

Новейший лазер для коррекции зрения поступил на Сахалин

Отделение рефракционной хирургии Сахалинского центра микрохирургии глаза пополнилось новым эксимерным лазером последнего (седьмого) поколения Allegretto WaveLight EX 500.
Обновлено в 17:44
Общество

Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту

Россиянку Богдану Осипову поместили в изолятор в Канзасе за отказ делать пробу Манту, сообщила РИА Новости организатор группы общественной поддержки Осиповой Татьяна Якушева.
Обновлено в 12:30
Культура

Прима-балерина Большого отметит юбилей премьерой

Обновлено в 19:23
Общество

Газпромбанк переходит на личности

Обновление интернет-банка грозит его клиентам дополнительными тратами Планируемый переход Газпромбанка с 19 июня на новый интернет-банк сопровождается жалобами клиентов, по данным которых сервис может стать затратным.
Обновлено в 18:57
Экономика

«Домашним деньгам» дают «Второй шанс»

Микрокредитная компания (МКК) «Второй шанс» планирует выкупать у кредиторов долги для рефинансирования.
Обновлено в 18:57
Экономика

Всемирный банк назвал риски для российской экономики

В докладе Всемирного банка (ВБ) об экономике России сообщается, что возможность расширения экономических санкций угрожает развитию экономики России в среднесрочной перспективе.
Обновлено в 18:57
Музыка

Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».
Обновлено в 04:27
Политика

США признали итоги выборов в Молдавии

Госдеп заявил, что выборы в Молдавии были конкурентными и выражают волю народа. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:34
Общество

Сапожников попросил сносить незаконные гаражи-ракушки в Чите

Обновлено в 20:25
Происшествия

Канал «Россия 24» исправил сюжет о Голунове

Федеральный телеканал «Россия 24» переделал сюжет об арестованном журналисте Meduza Иване Голунове.
Обновлено в 11:02
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