Экономика
Ford рассчитался с российскими долгамиКоммерсантъ 12:05
СП американского Ford с «Соллерсом» Вадима Швецова погасило свою задолженность перед ВЭБ.РФ в полном объеме, заявил первый заместитель председателя банка Николай Цехомский. Размер задолженности в банке не комментируют. ВЭБ предоставил кредит в 39 млрд руб. на создание СП Ford Sollers в 2011 году.
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Центр спасения дельфинов "Дельфа" получит 2,5 миллиона рублей на проведения тренингов по спасению дельфинов в Черном море, сообщила РИА Новости директор Центра Татьяна Белей.
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Отделение рефракционной хирургии Сахалинского центра микрохирургии глаза пополнилось новым эксимерным лазером последнего (седьмого) поколения Allegretto WaveLight EX 500.
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Осипову поместили в изолятор из-за отказа делать пробу Манту
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Прима-балерина Большого отметит юбилей премьерой
Обновлено в 19:23
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США признали итоги выборов в Молдавии
Госдеп заявил, что выборы в Молдавии были конкурентными и выражают волю народа. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Сапожников попросил сносить незаконные гаражи-ракушки в Чите
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