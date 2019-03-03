Ford рассчитался с российскими долгамиКоммерсантъ вчера в 12:05

Ford ведет переговоры о продаже своих заводов в РФ с несколькими автопроизводителями, сообщил председатель правления Ford Europe Стивен Армстронг в ходе ПМЭФ: "Я не могу раскрывать информацию о том, с кем мы ведем такие переговоры, но нашими площадками интересуются несколько различных компаний" (цитата по "Интерфаксу").

с чего всё началось

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