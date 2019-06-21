Экономика
Ford продаст заводы в России на торгахТАСС 07:20
"В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов", - сказал министр. О возможных участниках торгов Мантуров не сообщил.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Ford продает заводы в Челнах и Всеволжске, остается лишь перспектива в Алабуге
Казанский репортер09:51
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 14:55, Вашингтон
Авто
Опубликован список самых надежных марок авто
Обновлено в 07:33
Спорт
Российские шпажисты стали чемпионами Европы по фехтованию
Обновлено в 13:03
Общество
В Чечне более сорока тысяч человек остались без электричества
Около 42,9 тысячи человек остаются без электричества в Чечне из-за аварии на подстанциях, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 14:18
Политика
Число пострадавших в ходе протестов в Тбилиси достигло 52 человек
Обновлено вчера в 19:02
Происшествия
Россиянка избивала и кусала малолетних детей за аппетит и потливость
Двое малолетних братьев из Санкт-Петербурга пожаловались на мать, которая избивала и кусала их за каждую провинность, передает издание 78.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 10:08
Политика
Трамп предупредил Иран об ударе
По словам источников, Трамп потребовал от Ирана начать переговоры. Иран в свою очередь предупредил США о последствиях удара по государству.
Обновлено в 06:08
Политика
Путин запретил авиасообщение с Грузией
Российским авиакомпаниям временно запрещено летать в Грузию. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 14:32
Происшествия
В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ
По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Футбол
Дзагоев продлил контракт с ЦСКА
Обновлено в 13:51
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Космос
В NASA показали перистые облака, «подсказывающие» приближение бури
Ученые NASA продемонстрировали нечасто наблюдаемые поперечные перистые облака над Западной Австралией.
Обновлено в 12:51
Происшествия
Россиянин избил ветерана из-за замечания о парковке
В Новосибирске водитель избил 60-летнего ветерана боевых действий и участника ликвидации последствий Чернобыльской аварии.
Обновлено в 13:27
Общество
Роскомнадзор заблокировал крупный аниме-портал Anidub
Один из крупнейших российских аниме-ресурсов Anidub заблокирован по просьбе Роскомнадзора. Об рассказали представители сайта.
Обновлено в 13:59
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Происшествия
В Тбилиси задержан изготовитель «коктейлей Молотова»
В Грузии сотрудники МВД задержали 70-летнего мужчину, который изготовил 12 бутылок с самодельной зажигательной смесью.
Обновлено в 13:35
Шоу-бизнес
Меган и Гарри решили создать благотворительный фонд
Королевская чета решила открыть собственный благотворительный фонд.
Обновлено в 09:11
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика
Коломойский в ответ Зеленскому согласился покрасить в Донбассе ларек
«На остаток от £20 тыс. в неделю могу покрасить ларек или два», — заявил Коломойский, отметив, что не обсуждал с Зеленским восстановление Донбасса.
Обновлено в 13:49
Общество
Раскрыты доходы Медведевой и Загитовой
Авторы статьи пришли к выводу, что за полгода на рекламе в соцсети Медведева могла заработать 2,8 млн рублей, Загитова — 4 млн Впрочем, расценки на рекламу в Instagram у спортсменок могут быть в разы ниже с учётом активности их аудитории.
Обновлено в 05:01
Здоровье
Треть жителей Камбоджи оказалась заражена паразитическим червем
Каждый третий житель Камбоджи оказался носителем личинок паразитической нематоды Strongyloides stercoralis, иногда вызывающей чесотку и проблемы с желудком у ее носителей.
Обновлено в 05:10
Кино
Дэнни Бойл видит Роберта Паттинсона в роли Джеймса Бонда
Британский режиссер Дэнни Бойл считает, что Роберту Паттинсону отлично подойдет роль шпиона Джеймса Бонда, сообщает The Guardian.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве
Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено в 13:08
Здоровье
Водка с пузырьками бьет по печени и мозгу
Называется он газированная водка.
Обновлено в 14:19
Футбол
Неймар принял все выдвинутые «Барселоной» условия для трансфера
Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар согласился на условия, выдвинутые «Барселоной» для его возвращения в каталонский клуб.
Обновлено в 13:40
Шоу-бизнес
Хлебникова врезала Шуре после жалоб Ивлеевой про алкоголизм
Заслуженная артистка России Марина Хлебникова ответила на обвинения в алкоголизме, предъявленные ей певцом Александром Медведевым, известным под псевдонимом Шура.
Обновлено в 07:15
Автоспорт
Пилот Ferrari Феттель предложил сжечь гоночные правила «Формулы-1»
Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал решение Международной автомобильной федерации (FIA) оставить в силе штраф, наложенный на него во время гонки седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.
Обновлено в 14:04
Экономика
Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов
Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Политика
На Украине не исключили «языкового майдана»
Замглавы правительства Украины Вячеслав Кириленко не исключил нового «майдана» в стране в случае отмены закона о госязыке.
Обновлено в 14:17
Наука
Малышей-тюленей учат петь колыбельные и гимн Звёздных Войн
Обновлено в 10:10