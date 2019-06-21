Экономика
Ford продаст заводы в России на торгахТАСС 07:20
"В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов", - сказал министр. О возможных участниках торгов Мантуров не сообщил.
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Ford продает заводы в Челнах и Всеволжске, остается лишь перспектива в Алабуге
Казанский репортер09:51
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