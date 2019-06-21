Экономика

Ford продаст заводы в России на торгахТАСС 07:20

"В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов", - сказал министр. О возможных участниках торгов Мантуров не сообщил.
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Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Интерфакс08:02

Ford выставит завод в Набережных Челнах на торги

БИЗНЕС Online07:26

Ford продает заводы в Челнах и Всеволжске, остается лишь перспектива в Алабуге

Казанский репортер09:51

Завод Ford в Набережных Челнах будет продан на торгах

Татар-информ08:54

Ford выставит на торги заводы в России

РИА Новости07:44

Ford продаст свои заводы в России на торгах

Говорит Москва07:21

Ford продаст заводы в России на торгах

ТАСС07:20
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Происшествия

В Ингушетии совершено покушение на следователя СКР

Сегодня, 21 июня, утром в ингушском городе Малгобеке было совершено покушение на следователя по особо важным делам следственного отдела Следственного комитета РФ (СКР) по Сунженскому району Ингушетии подполковника юстиции 42-летнего Зелимхана Ахильгова.
Обновлено в 12:21
Кино

Том Йорк и Пол Томас Андерсон анонсировали короткометражку для Netflix

Лидер группы Radiohead Том Йорк и режиссёр Пол Томас Андерсон представили тизер к совместному короткометражному проекту ANIMA.
Обновлено вчера в 11:06
Авто

Минпромторг предоставит льготы ещё пяти иностранным автозаводам

Пять автопроизводителей получили одобрение Минпромторга РФ на подписание специального инвестиционного контракта (СПИК).
Обновлено в 11:12
Политика

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Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев участвовал в опросе оперативников, задержавших журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 11:14
Политика

Помпео призовет Индию рассмотреть альтернативы покупке С-400

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Религия

В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться

Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой женился на беременной возлюбленной

Избранницей 50-летнего Джастина Портмана стала актриса Морган Снайдер. Женщина находится на последних сроках беременности.
Обновлено в 09:51
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
Происшествия

В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать

В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Политика

Медведев ответил на обвинения президента Грузии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал слова грузинского президента Саломе Зурабишвили о том, что российская сторона "несет ответственность" за протесты в Грузии.
Обновлено в 12:12
Футбол

Самедов покинул «Крылья Советов»

Российский полузащитник Александр Самедов рассказал о своём уходе из самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
Обновлено в 12:29
Экономика

Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям

Бизнесмен Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп».
Обновлено в 12:54
Политика

Замглавы МИД Британии отстранили за грубость к активистке Greenpeace

Заместителя министра иностранных дел Великобритании Марка Филда отстранили от работы, после того как появилось видео, на котором он схватил за шею активистку Greenpeace.
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Шоу-бизнес

40-летняя звезда сериала «Кухня» Елена Подкаминская показала фото в купальнике с отдыха в Сочи

40-летняя звезда сериала "Кухня" Елена Подкаминская показала стройную фигуру в купальнике Поклонники Елены тут же пришли в восторг от снимка: всего за полчаса он собрал 8 тысяч "лайков".
Обновлено в 04:29
Общество

Какие знаки Зодиака предрасположены к богатству — астропрогноз

Астрологи выделили шесть знаков Зодиака, которые предрасположены к богатству. По их мнению, гороскоп может многое рассказать о человеке.
Обновлено в 06:26
Общество

Ростуризм рекомендует приостановить продажу туров в Грузию

Федеральное агентство по туризму рекомендовал российским туроператорам приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации обстановки в стране, передает РИА «Новости».
Обновлено в 13:14
Наука

Экстракт из шелухи какао-бобов предотвратил резистентность к инсулину

Обновлено в 05:16
Происшествия

Объявился «настоящий» владелец миллиардов полковника Захарченко

Ранее сегодня Лайф сообщал, что адвокаты экс-полковника МВД собираются представить человека, который якобы является истинным владельцем найденных у Захарченко миллиардов.
Обновлено в 12:33
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Псевдовакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели семью госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Равшана Куркова закрутила роман с женатым режиссером

Самое интересное – что Владимир женат и воспитывает двоих детей.
Обновлено в 12:30
Экономика

Минфин предложил открыть магазины беспошлинной торговли для дипломатов

Минфин России предложил учредить магазины беспошлинной торговли для сотрудников иностранных дипломатических представительств и консульств.
Обновлено в 06:13
Политика

Лукашенко заявил, что Путин планирует в конце июня приехать в Минск

Президент России Владимир Путин планирует приехать на церемонию закрытия II Европейских игр, которая состоится в Минске 30 июня.
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес

Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде

Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

Ирина Хакамада рассказала о своей «особенной» дочери

Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Звезда «Друзей» Мэттью Перри шокировал поклонников внешним видом

Обновлено в 07:59
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Обновлено в 13:08
Происшествия

Экс-главу Чебоксар приговорили к пяти годам колонии за растрату

Суд признал достаточными доказательства вины бывшей главы Чеборксар Ирины Клементьевой и приговорил ее к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.
Обновлено в 12:20
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
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