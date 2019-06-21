Экономика

Ford продаст заводы в России на торгахТАСС 07:20

"В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов", - сказал министр. О возможных участниках торгов Мантуров не сообщил.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Завод Ford в Набережных Челнах будет продан на торгах

Татар-информ08:54

Ford продаст заводы в России на торгах

ТАСС07:20

Ford продает заводы в Челнах и Всеволжске, остается лишь перспектива в Алабуге

Казанский репортер09:51

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Интерфакс08:02

Ford выставит на торги заводы в России

РИА Новости07:44

Ford продаст свои заводы в России на торгах

Говорит Москва07:21

Ford выставит завод в Набережных Челнах на торги

БИЗНЕС Online07:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:23, Вашингтон
Политика

Полиция разгоняет протестующих в Тбилиси слезоточивым газом

Обновлено вчера в 16:51
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины

"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Футбол

Игроки сборной Зимбабве могут бойкотировать Кубок Африки из-за долгов

Игроки сборной Зимбабве рассматривают возможность бойкота своего стартового матча на Кубке Африки против Египта из-за долгов перед футболистами со стороны местной Федерации футбола.
Обновлено вчера в 16:19
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере футболиста «Ромы» Понсе

Московский футбольный клуб «Спартак» подписал контракт с аргентинским нападающим итальянской «Ромы» Эсекьеле Понсе.
Обновлено в 08:11
Шоу-бизнес

Бывшая жена Брэдли Купера считает его превосходным манипулятором

Похоже, больше чем за десятилетие нрав Купера все-таки изменился в лучшую сторону: несмотря на расставание, бывшая возлюбленная актера Ирина Шейк часто бывает в его особняке, чтобы их двухлетняя дочь Лея не ощутила резких перемен.
Обновлено в 09:23
Политика

На Украине изучили отношение граждан к вступлению страны в ЕС и НАТО

Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел опрос среди украинцев и выяснил, что две трети граждан на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и более половины – за вступление в НАТО.
Обновлено в 09:18
Политика

Опрос: В Раду проходят пять политических партий

Пять украинских политических партий имеют рейтинг, необходимый для прохождения в Верховную Раду.
Обновлено в 10:09
Политика

В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей

Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Футбол

Мальфатти: Глушаков и Комбаров получили от футбола больше заслуженного

Экс-тренер московского "Спартака" Аттила Мальфатти прокомментировал уход капитана и полузащитника красно-белых Дениса Глушакова и защитника столичной команды Дмитрия Комбарова, передает Sport24.
Обновлено в 08:12
Авто

Энтузиасты построили кемпер на базе Ford Raptor

Специалисты компании MegaRexx Trucks построили кемпер для путешествий на базе Ford Raptor.
Обновлено в 00:05
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Сторонники «Православной церкви Украины» избили верующих женщин

В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Политика

Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
Происшествия

На мэра Ахтубинска завели уголовное дело

Обновлено в 07:04
Политика

Владимир Путин дважды прослезился в течение «Прямой линии»

Президент России Владимир Путин с дрожью в голосе и слезами в глазах ответил сегодня в ходе "Прямой линии" на вопрос, бывает ли ему стыдно и за что.
Обновлено вчера в 11:18
Политика

Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину

1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Транспорт

«Аэрофлот» отменил 13 рейсов 22 июня из-за непогоды

Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменяет 13 рейсов, запланированных на субботу, 22 июня, в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий.
Обновлено в 09:58
Происшествия

Жителя Нижегородской области подозревают в убийстве трех человек

Правоохранители Нижегородской области разыскивают местного жителя, который, по версии следствия, топором убил бывшую жену, ее мать и отца на глазах семилетней дочери, при этом ребенок не пострадал, сообщили в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Ингушетии пытались убить следователя по особо важным делам

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь своего коллеги, которого пытались убить заложенным у его дома взрывным устройством, сообщил СК РФ на своем сайте.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Родные Юлии Началовой до сих пор не видели ее завещания

Что-то из своих активов Юлия могла оставить своей близкой подруге и пиар-директору Анне Исаевой, которой она доверяла и относилась как к родной сестре.
Обновлено в 07:47
Экономика

В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор

Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:00
Общество

Плату за отопление изменят в зависимости от этажности

С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Политика

Демократы США снова предложили ввести санкции против российского госдолга

В Конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России.
Обновлено в 09:29
Театры

Актер Дмитрий Певцов попросил у Путина театр

Обновлено в 09:48
Политика

Мэр Харькова вернул проспекту имя маршала Жукова

Геннадий Кернес подписал соответствующее решение горсовета Мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что подписал решение городского совета о возвращении проспекту Григоренко имени маршала Жукова, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 09:28
Автоспорт

Даниил Квят стартует на Гран-при Франции с последней позиции

Обновлено в 09:03
Армия и оружие

На форуме «Армия-2019» покажут напечатанный на 3D-принтере танк

Презентация пройдет на стенде УВЗ в рамках V Международного военно-технического форума «Армия-2019».
Обновлено в 06:00
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

Полиция сообщила о нарушениях при расследовании дела Голунова

6 июня 2019 года корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан сотрудниками УВД по ЗАО в Москве, после этого в пресс-службе столичной полиции заявили, что при личном досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
Обновлено в 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное