Ford продаст заводы в России на торгахТАСС вчера в 07:20

"В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов", - сказал министр. О возможных участниках торгов Мантуров не сообщил.

с чего всё началось

Автоконцерн Ford выставит закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Ford продаст заводы в России на торгах

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