Ford продаст заводы в России на торгахТАСС вчера в 07:20

"В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов", - сказал министр. О возможных участниках торгов Мантуров не сообщил.

Ford продаст заводы в России на торгах

Политика Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».

Шоу-бизнес Экстренно госпитализирована Лидия Федосеева-Шукшина Супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована после приступа астмы, сообщает телеграм-канал Baza.

Космос «Хаябуса-2» изучила место для второго забора грунта с астероида Межпланетная станция «Хаябуса-2» полностью отсняла рабочую область вблизи искусственного ударного кратера на астероиде Рюгу, откуда может быть произведен второй забор пробы грунта.

Политика Путина спросили о возможности передачи Курил Японии Президент России Владимир Путин заявил, что флаг РФ над Курилами не будет спущен. Об этом он рассказал в интервью на канале "Россия 1".

Политика Медведев ответил на обвинения Грузии Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.

Происшествия Экс-чиновник Минпромторга задержан по делу о махинациях Бывший сотрудник министерства промышленности и торговли РФ Владимир Потапкин задержан по делу о махинациях в лесной отрасли.

Политика Генсек МАП назвал Грузию ответственной за провокацию Протесты в Тбилиси вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов ворвалась в здание парламента Грузии и сорвала сессию МАП.

Шоу-бизнес Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.

Происшествия Задержан подозреваемый в убийстве трех жителей Нижегородской области В Нижегородской области задержали подозреваемого в убийстве трех человек.

Политика Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.

Транспорт Для водителей создадут «островки безопасности» на дорогах Министерство внутренних дел РФ и Росавтодор изучают вопрос организации так называемых островков безопасности на базе бывших постов ДПС.

Наука По созданному физиками атомному радио впервые передали музыку По атомному радио специалисты впервые смогли передать музыку, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Политика В бундестаге отметили важность поиска общих интересов с Россией Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених в беседе с Hannoversche Allgemeine отметил важность поиска общих интересов с Россией.

Экономика Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.

Политика Кравчук заявил об отличии позиций в команде Зеленского Первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире NewsOne заявил, что представители команды нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского высказывают разные позиции.

Политика Путин рассказал об отношении РФ к следующему премьеру Британии Российский лидер Владимир Путин заявил, что российская сторона готова сотрудничать со следующим премьером Британии.

Происшествия Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.

Политика NYT: Трамп отменил удар по Ирану после совета ведущего Fox News После инцидента президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по Ирану, но в итоге операция была отменена «за 10 минут до старта».

Шоу-бизнес Вера Брежнева опубликовала откровенный ролик с поцелуем На видео Брежнева в замедленной съёмке выныривает из бассейна и посылает воздушный поцелуй снимающему её человеку.

Происшествия На Украине молния убила трех человек Три человека погибли, еще два госпитализированы в результате попадания молнии в автобусную остановку в селе Беньковцы Ивано-Франковской области.