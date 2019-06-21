Экономика
Ford продаст заводы в России на торгахТАСС 07:20
"В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов", - сказал министр. О возможных участниках торгов Мантуров не сообщил.
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Ford продает заводы в Челнах и Всеволжске, остается лишь перспектива в Алабуге
Казанский репортер09:51
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Политика
Отец Бутиной объяснил, почему родственники не смогут навестить ее в США
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Суд арестовал главу Пушкинского района
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В результате нападения у одной женщины сломан нос, другая получила сотрясение мозга, еще одну госпитализировали с тяжелыми травмами.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удары по Ирану
После сбитого беспилотника ВВС США военный истеблишмент жестко давил на Дональда Трама о необходимости массированного удара по Ирану.
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Группа американских законодателей-демократов предложила ввести новые санкции в отношении России, которые включали бы в себя ограничительные меры по российскому суверенному долгу, проектам по экспорту российского сжиженного газа и банкам РФ.
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Авто
Porsche отзывает в России более 300 спорткаров Boxster и Cayman
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Автоспорт
Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции
В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
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Учёные рассказали, как вино влияет на здоровье пожилых людей
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Гаджеты
Xiaomi потратит $725 млн на конкуренцию с Huawei в Китае
Компания Xiaomi Corporation намерена потратить дополнительные 5 млрд юаней (приблизительно $725 млн) на расширение собственной розничной сети в Китае в течение следующих трёх лет.
Обновлено в 07:44
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Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
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Авто
Новый Kia Mohave заметили во время испытаний
В Интернете опубликованы снимки с тестовых испытаний серийного внедорожника Kia Mohave следующего поколения.
Обновлено в 08:34
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.
Обновлено в 00:20
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
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Эсекиэль Понсе: «Готов делать все возможное, чтобы как можно чаще забивать голы за „Спартак“»
Нападающий Эсекиэль Понсе поделился эмоциями от перехода в "Спартак" . С 22-летним аргентинцем подписан долгосрочный контракт.
Обновлено в 10:05
Происшествия
ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-Черкесии
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Обновлено в 09:54
Экономика
В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор
Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:00
Общество
Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро
Мэрия Екатеринбурга запустила опрос о строительстве второй ветки метро. Проголосовать можно на официальном сайте горадминистрации.
Обновлено в 05:56
Политика
Конституционный суд Украины рассмотрит законность указа о госязыке
Конституционный суд (КС) Украины рассмотрит законность указа «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено в 10:15
Музыка
Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»
Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
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«В пятницу правление СБР проголосовало за досрочное прекращение полномочий Максима Кугаевского, на должность председателя тренерского совета назначен Евгений Редькин», — сообщили в организации.
Обновлено в 10:13
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Дзюба выругался матом во время «прямой линии» с Путиным
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На Украине изучили отношение граждан к вступлению страны в ЕС и НАТО
Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс» провел опрос среди украинцев и выяснил, что две трети граждан на референдуме проголосовали бы за вступление Украины в Евросоюз и более половины – за вступление в НАТО.
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Хоккей
В КХЛ появится трапецевидная зона за воротами. Лицевая линия будет сдвинута к борту на 65 сантиметров
Первый – появится трапецевидная зона за воротами. Только в ней сможет играть голкипер при выходе из ворот за лицевой линией.
Обновлено в 10:40
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Директора Саратовского филиала «Почты России» уволят
Директор Саратовского филиала "Почты России" Булат Ахметзянов ушел в отпуск, по выходу из которого он будет уволен.
Обновлено в 05:55
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Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42