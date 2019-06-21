Экономика

Ford продаст заводы в России на торгахТАСС 07:20

"В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов", - сказал министр. О возможных участниках торгов Мантуров не сообщил.
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Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Интерфакс08:02

Ford выставит завод в Набережных Челнах на торги

БИЗНЕС Online07:26

Ford продает заводы в Челнах и Всеволжске, остается лишь перспектива в Алабуге

Казанский репортер09:51

Завод Ford в Набережных Челнах будет продан на торгах

Татар-информ08:54

Ford выставит на торги заводы в России

РИА Новости07:44

Ford продаст свои заводы в России на торгах

Говорит Москва07:21

Ford продаст заводы в России на торгах

ТАСС07:20
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Армия и оружие

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Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам.
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Футбол

ЦСКА может арендовать 22-летнего хорватского защитника с правом выкупа

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На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
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Два мальчика поступили с укусами, побоями и высокой температурой. По их словам, над детьми издевалась мать.
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Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
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На Украине депутаты попросили КС признать незаконным указ о госязыке

Новый закон предусматривает использование украинского языка почти во всех сферах жизни страны В Конституционный суд Украины (КСУ) поступило обращение от 51 депутата, которые просят признать неконституционным закон об исключительности украинского языка, сообщается на сайте суда.
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Игроки сборной Зимбабве рассматривают возможность бойкота своего стартового матча на Кубке Африки против Египта из-за долгов перед футболистами со стороны местной Федерации футбола.
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Стало известно о состоянии здоровья главы Дагестана Васильева

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Скончался бывший президент Кипра Димитрис Христофиас, сообщило в пятницу правительственное бюро печати и информации.
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