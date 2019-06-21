Экономика

Ford продаст заводы в России на торгахТАСС вчера в 07:20

"В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов", - сказал министр. О возможных участниках торгов Мантуров не сообщил.
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Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Интерфаксвчера в 08:02

Ford выставит завод в Набережных Челнах на торги

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:26

Ford продает заводы в Челнах и Всеволжске, остается лишь перспектива в Алабуге

Казанский репортервчера в 09:51

Завод Ford в Набережных Челнах будет продан на торгах

Татар-информвчера в 08:54

Ford выставит на торги заводы в России

РИА Новостивчера в 07:44

Ford продаст свои заводы в России на торгах

Говорит Москвавчера в 07:21

Ford продаст заводы в России на торгах

ТАССвчера в 07:20
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Происшествия

В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено вчера в 15:21
Политика

В Тбилиси возмутились приостановкой турпотока из России

Жители Тбилиси, занятые в туристической отрасли, недовольны решением властей России прекратить полеты россиян в страну, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:09
Автоспорт

Грожан: это была моя худшая пятница в сезоне

Обновлено вчера в 16:51
Политика

Сергей Кургинян призвал исправить ошибку пенсионной реформы

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению политолога Дмитрия Фетисова, по итогам "прямой линии" можно говорить, что президент РФ Владимир Путин вполне в курсе всех имеющихся внутренних проблем.
Обновлено 20 июня в 10:23
Армия и оружие

Трамп рассказал о последствиях для Ирана при войне с США

Американский лидер Дональд Трамп в беседе с NBC News заявил, что в случае войны с Ираном будет «уничтожение, которого вы никогда не видели раньше».
Обновлено вчера в 20:28
Политика

Медведев ответил на обвинения Грузии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения со стороны Грузии в беспорядках в стране.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия

Суд снова арестовал экс-главу Раменского района по делу об убийстве

Бабушкинский суд Москвы отправил под арест до 7 июля бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, задержанного по делу об убийстве заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой.
Обновлено вчера в 13:08
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

По мнению законодателей, союзники по альянсу зависят от Москвы, поскольку они вынуждены покупать у России запчасти.
Обновлено вчера в 23:36
Здоровье

Названы районы Башкирии с самой высокой смертностью от БСК

В Башкирии назвали районы с самым высоким уровнем смертности от болезней системы кровообращения.
Обновлено вчера в 23:16
Наука

Ученых удивила реакция жителей Китая на интернет без цензуры

Подавляющее большинство жителей КНР не имеют доступа к ряду глобальных интернет-ресурсов, включая социальные сети и некоторые СМИ.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия

В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП

В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.
Обновлено вчера в 22:44
Общество

«Тупеют от учебы». Где живут самые несчастные школьники

В умении подготовиться к экзаменам китайские школьники дадут фору сверстникам из любой другой страны.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Друг дочери Валерии рэпер Саша Скул борется с раком

Скул проходит курс агрессивной химиотерапии и борется с онкологическим заболеванием: у музыканта диагностирован рак лимфатической системы.
Обновлено вчера в 09:00
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Обновлено вчера в 21:04
Кино

Деми Мур появится в экранизации «Дивного нового мира»

Кинозвезда Деми Мур исполнит роль в сериале по роману Олдоса Хаксли «Дивный новый мир». Актриса сыграет мать главного героя, Джона.
Обновлено в 01:18
Хоккей

«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ

17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.
Обновлено вчера в 22:35
Авто

В Куртамыше побывал необычный человек, путешествующий по России пешком

Мечту Андрея поддержали общественные организации "Боевое братство", казачество Тюменской области, Российский Союз ветеранов Афганистана, помогают и люди, встретившиеся в пути.
Обновлено 20 июня в 06:17
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова

МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 08:01
Финансы

Стоимость биткоина впервые с мая 2018 года превысила $10 тыс

Курс биткоина в субботу, 22 июня, впервые с мая 2018 года превысил психологическую отметку $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные бирж CoinMarketCap и CoinDesk.
Обновлено в 00:55
Шоу-бизнес

Фото сына Жанны Фриске появилось в Сети впервые за много лет

В Сети впервые за много лет появилась фотография изрядно подросшего сына Жанны Фриске. Платону Шепелеву уже исполнилось шесть лет.
Обновлено вчера в 18:14
Общество

Наказание за хранение и употребление марихуаны смягчили

В пятницу, 21 июня, в штате Нью-Йорк (США) парламентарии смягчили наказание за хранение и употребление марихуаны, об этом сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 23:50
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено 20 июня в 04:25
Политика

Беглов отверг причастность своего штаба к фальсификации подписей

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не имеет никакого отношения к якобы ведущейся фальсификации подписей в свою поддержку в качестве кандидата в губернаторы.
Обновлено вчера в 15:25
Космос

Космический телескоп Hubble запечатлел неправильную галактику IC 10

Космический телескоп Hubble запечатлел неправильную галактику, она получила наименование IC 10.
Обновлено в 01:08
Авто

GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 04:32
Наука

Китайский дрон обеспечит квантовую связь с воздуха

Обновлено 20 июня в 08:51
Спорт

Церемония открытия II Европейских игр началась в Минске

Торжественная церемония открытия II Европейских игр стартовала в пятницу на Национальном олимпийском стадионе "Динамо" в Минске.
Обновлено вчера в 15:10
Политика

«Уральские авиалинии» закрыли продажу авиабилетов в Грузию

Авиакомпания «Уральские авиалинии» аннулирует все билеты, купленные на рейсы по грузинским направлениям с 8 июля.
Обновлено вчера в 23:47
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