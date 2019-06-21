Авто

Ford продаст свои заводы в России на торгахГоворит Москва вчера в 07:21

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, компания полностью погасила кредит перед Внешэкономбанком. «Поэтому реализация этих заводов будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов», — сказал Мантуров.
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Завод Ford в Набережных Челнах будет продан на торгах

Татар-информвчера в 08:54

Ford выставит завод в Набережных Челнах на торги

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:26

Ford продаст свои заводы в России на торгах

Говорит Москвавчера в 07:21

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Интерфаксвчера в 08:02

Ford выставит на торги заводы в России

РИА Новостивчера в 07:44

Ford погасил кредит и выставит заводы в России на торги

За рулемвчера в 08:48

Ford продаст заводы в России на торгах

ТАССвчера в 07:20
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Политика

В Грузии указ Путина назвали наказанием

Ранее президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Момент столкновения автобуса с бензовозом на М-5 попал на видео

Обновлено в 01:09
Спорт

Цурская призналась, что не очень красиво ушла от Тутберидзе

Цурская покинула группу Тутберидзе в мае прошлого года, начав тренироваться в ЦСКА под руководством Елены Буяновой.
Обновлено в 02:35
Хоккей

«Нью-Джерси» выбрал Хьюза под первым номером на драфте НХЛ-2019

Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие

СМИ сообщили о пролете бомбардировщика РФ вблизи испанского авианосца

Обновлено в 00:47
Путешествия

Названо число российских туристов в Грузии

Около 5 тысяч организованных туристов из России находится в Грузии, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:08
Авто

Назван ТОП-3 надежных японских седанов за 400 тыс. рублей

«Автоновости дня» при поддержке экспертов рынка подержанных машин составили ТОП-3 лучших японских седанов за 400 тыс. рублей, которые отличаются надежностью и большим ресурсом основных агрегатов.
Обновлено в 01:00
Футбол

Египет обыграл Зимбабве в матче открытия Кубка Африки

Обновлено в 02:12
Наука

Найдены артефакты саламинского сражения в Греции

На дне Эгейского моря были обнаружены артефакты, подтверждающие морское сражение между Грецией и Персией.
Обновлено в 02:47
Политика

Кравчук назвал проблему команды Зеленского

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие

В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

По мнению законодателей, союзники по альянсу вынуждены покупать у России запчасти, а потому зависят от Москвы.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено вчера в 06:30
Авто

Названы несколько советов, как в жару сохранить прохладу в автомобиле

Обновлено в 01:12
Транспорт

«Аэрофлот» объявил о прекращении рейсов в Грузию с 8 июля

Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 июля полностью прекратит выполнение рейсов в Грузию, перевозчик сосредоточится на вывозе с территории страны россиян.
Обновлено в 01:05
Экономика

Суд частично снял арест с имущества Дмитрия Ананьева

Арбитражный суд Москвы частично снял арест с имущества бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева, разрешив ему получать 80% его зарплаты, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено вчера в 07:32
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Происшествия

Трое погибли при обрушении строящегося здания в Камбодже

Не менее трех человек погибли, еще 19 пострадали при обрушении строящегося здания на юго-западе Камбоджи, сообщает в субботу агентство Xinhua.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Ростов заволокло дымом: под Аксаем горит сухая трава

Как пояснили «Дон-ТР» в пресс-службе МЧС по Ростовской области, в районе хутора Пчеловодный, который расположен недалеко от Аксая, загорелась сухая трава.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Полиция вломилась в дом Бориса Джонсона из-за криков

Полиция проверила дом кандидата на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона после сообщений о женских криках, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:36
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Телеведущий Иван Ургант получил леща от комика Данилы Поперечного в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Людмила Иванова: «Волчек запретила мне курить»

В одном из последних интервью Людмила Иванова рассказала об отношениях с коллегами и главных моментах своей жизни.
Обновлено в 02:00
Политика

В США предложили ввести санкции против российского госдолга

Группа американских законодателей-демократов предложила ввести санкции против российских банков, госдолга и экспортных проектов СПГ.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

ОМОН задержал посетителей «Ямы» в Москве

Обновлено вчера в 16:43
Политика

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Обновлено вчера в 13:28
Авто

На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено вчера в 06:09
Происшествия

В Москве в захламленной квартире нашли двух девочек

Обновлено вчера в 15:21
Экономика

Траты на женский «пляжный набор» за год снизились в России на 5%

Обновлено в 01:59
Армия и оружие

ВСУ учат детей, что в ЛНР и ДНР живут «неправильные» украинцы

Начальник пресс-службы НМ ЛНР подчеркнул, что под видом информационного просвещения и медиа-образования молодежи «высокопоставленные оккупанты стремятся оправдать карательную операцию на Донбассе и убийство мирных граждан украинскими преступниками».
Обновлено вчера в 08:11
Политика

Коломойский пообещал Зеленскому покрасить ларек в Донбассе

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о помощи олигархов в восстановлении Донбасса.
Обновлено вчера в 12:45
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