Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и ВсеволожскеИнтерфакс 08:02

Ford, который весной объявил, что закроет свои автозаводы в Набережных Челнах и Всеволожске, продаст их на торгах. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

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