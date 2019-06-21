Экономика
Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и ВсеволожскеИнтерфакс 08:02
Ford, который весной объявил, что закроет свои автозаводы в Набережных Челнах и Всеволожске, продаст их на торгах. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Ford продает заводы в Челнах и Всеволжске, остается лишь перспектива в Алабуге
Казанский репортер09:51
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 21:21, Вашингтон
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Трамп официально подтвердил, что отменил удар по Ирану
Лидер Соединенных Штатов подтвердил, что распорядился отменить удар по Ирану.
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Компания требует возврата оборудования, конфискованного американскими властями в сентябре 2017 года, сообщила «Газета.ru».
Обновлено в 21:12
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Захарова ответила на обвинения президента Грузии в сторону России
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Обновлено в 19:48
Наука
Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона
Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
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Авто
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В июле этого года на фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания), который будет проводиться уже в 77-й раз, компания Ford представит новую версию спортивного автомобиля GT.
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Спорт
Завершилась церемония открытия вторых Европейских игр в Минске
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Происшествия
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Половина российских семей должны банкам
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмар Мехтиев рассказал, что половина семей в России обременена кредитами, при этом около десяти процентов из них выплачивают банкам большую часть своего дохода.
Обновлено в 20:38
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
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Политика
Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено в 16:17
Космос
NASA выбирает миссию PUNCH для изучения внешней короны Солнца
PUNCH полностью соответствует стандарту для решения загадок о короне Солнца, атмосфере Земли и магнитосфере, а также солнечном ветре.
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Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Политика
Соловьев вырезал из эфира слова Кургиняна с критикой пенсионной реформы
Высказывание политолога, лидера общественного движения «Суть времени» о пенсионной реформе вырезали из телевизионного эфира передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 20 июня на канале «Россия-1».
Обновлено в 06:54
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
Обновлено в 04:32
Кино
Первый канал перенес премьеру документального фильма о Чернобыле
В пресс-службе Первого канала сообщили, что для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала большего времени, чем планировалось ранее.
Обновлено в 18:50
Происшествия
В США взорвался нефтеперерабатывающий завод
Пять рабочих пострадали в результате серии взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компании Philadelphia Energy Solutions в Филадельфии, штат Пенсильвания.
Обновлено в 17:12
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Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов
Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов, говорится в проекте кодекса, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Российской Федерации.
Обновлено в 12:54
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
"На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — приводит слова Коломойского портал "Новое время".
Обновлено в 12:47
Политика
В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
Гаджеты
Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список
Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено в 04:00
Политика
Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии
Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Итоги недели: полупустые самолеты в Москву, советы по стартапу, итоги «Прямой линии»
В Магаданской области набирает обороты малое и среднее предпринимательство.
Обновлено в 17:30
Футбол
Сборная Чили обыграла Эквадор в матче Кубка Америки
Сборные Эквадора и Чили провели матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась победой чилийцев со счетом 2:1.
Обновлено в 21:01
Армия и оружие
Россия утилизирует единственную подлодку Украины
Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
Авто
Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580
Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Политика
«Уральские авиалинии» заявили о потерях из-за запрета летать в Грузию
«Уральские авиалинии» понесут существенные потери из-за запрета на полеты в Грузию после 8 июля.
Обновлено в 20:29
Футбол
«Спартак» объявил о трансфере нападающего «Ромы» Понсе
Обновлено в 08:05
Общество
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси
Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
Обновлено в 21:13