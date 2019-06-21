Экономика

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и ВсеволожскеИнтерфакс 08:02

Ford, который весной объявил, что закроет свои автозаводы в Набережных Челнах и Всеволожске, продаст их на торгах. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
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Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Интерфакс08:02

Ford выставит завод в Набережных Челнах на торги

БИЗНЕС Online07:26

Ford продает заводы в Челнах и Всеволжске, остается лишь перспектива в Алабуге

Казанский репортер09:51

Завод Ford в Набережных Челнах будет продан на торгах

Татар-информ08:54

Ford выставит на торги заводы в России

РИА Новости07:44

Ford продаст свои заводы в России на торгах

Говорит Москва07:21

Ford продаст заводы в России на торгах

ТАСС07:20
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Трамп официально подтвердил, что отменил удар по Ирану

Лидер Соединенных Штатов подтвердил, что распорядился отменить удар по Ирану.
Обновлено в 09:40
Политика

Huawei подала иск о возврате конфискованного в США оборудования

Компания требует возврата оборудования, конфискованного американскими властями в сентябре 2017 года, сообщила «Газета.ru».
Обновлено в 21:12
Политика

Захарова ответила на обвинения президента Грузии в сторону России

Грузинские политики сами забыли про законы и политические институты, а потом «виноватой» оказалась Россия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя ситуацию в Тбилиси.
Обновлено в 19:48
Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
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Авто

Ford представит новый спорткар GT

В июле этого года на фестивале скорости в Гудвуде (Великобритания), который будет проводиться уже в 77-й раз, компания Ford представит новую версию спортивного автомобиля GT.
Обновлено в 05:38
Спорт

Завершилась церемония открытия вторых Европейских игр в Минске

Торжественная церемония открытия вторых Европейских игр завершилась в Минске. Церемония проходила на стадионе "Динамо" в столице Белоруссии.
Обновлено в 17:57
Спорт

Российские волейболисты обыграли сборную Германии в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа Лиги наций, который проходит в Бразилии.
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Происшествия

Слон напал на работника канадского зоопарка

Обновлено в 21:00
Экономика

Половина российских семей должны банкам

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмар Мехтиев рассказал, что половина семей в России обременена кредитами, при этом около десяти процентов из них выплачивают банкам большую часть своего дохода.
Обновлено в 20:38
Автоспорт

Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции

Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Политика

Проживающие в Грузии россияне отреагировали на указ Путина

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности страны и ее граждан.
Обновлено в 16:17
Космос

NASA выбирает миссию PUNCH для изучения внешней короны Солнца

PUNCH полностью соответствует стандарту для решения загадок о короне Солнца, атмосфере Земли и магнитосфере, а также солнечном ветре.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Следствие по делу сестер Хачатурян завершено

Следствие по делу обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян завершено.
Обновлено в 06:30
Политика

Соловьев вырезал из эфира слова Кургиняна с критикой пенсионной реформы

Высказывание политолога, лидера общественного движения «Суть времени» о пенсионной реформе вырезали из телевизионного эфира передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 20 июня на канале «Россия-1».
Обновлено в 06:54
Авто

GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva

В рамках отдельного проекта планируется расширение модельного ряда Chevrolet Niva.
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Кино

Первый канал перенес премьеру документального фильма о Чернобыле

В пресс-службе Первого канала сообщили, что для фильма было собрано большое количество материала, обработка которого потребовала большего времени, чем планировалось ранее.
Обновлено в 18:50
Происшествия

В США взорвался нефтеперерабатывающий завод

Пять рабочих пострадали в результате серии взрывов и пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компании Philadelphia Energy Solutions в Филадельфии, штат Пенсильвания.
Обновлено в 17:12
Общество

Роскосмос разработал кодекс поведения для космонавтов

Роскосмос разработал кодекс профессиональной этики космонавтов, говорится в проекте кодекса, опубликованном на сайте нормативных правовых актов Российской Федерации.
Обновлено в 12:54
Политика

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому

"На остаток от 20 тысяч фунтов в неделю могу покрасить ларек или два", — приводит слова Коломойского портал "Новое время".
Обновлено в 12:47
Политика

В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено в 17:13
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei обновятся до нового Android: список

Несмотря на неопределенную ситуацию, сложившуюся вокруг будущего Android для продукции Huawei, китайская фирма огласила список устройств, которые стоят в очереди на приоритетное получение Android 10 Q. В компании заверили, что следующую крупную версию ОС с фирменной оболочкой EMUI 10 совершенно точно получат 11 уже вышедших в продажу моделей.
Обновлено в 04:00
Гаджеты

Samsung Galaxy Note10 и Note10 Pro представили на новых рендерах

Обновлено в 12:36
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Общество

Итоги недели: полупустые самолеты в Москву, советы по стартапу, итоги «Прямой линии»

В Магаданской области набирает обороты малое и среднее предпринимательство.
Обновлено в 17:30
Футбол

Сборная Чили обыграла Эквадор в матче Кубка Америки

Сборные Эквадора и Чили провели матч 2-го тура группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась победой чилийцев со счетом 2:1.
Обновлено в 21:01
Армия и оружие

Россия утилизирует единственную подлодку Украины

Минобороны России планирует утилизировать украинскую подлодку "Запорожье", доставшейся от ВМС Украины после возвращения Крыма в состав России.
Обновлено в 10:57
Авто

Названы цены на новый Mercedes-Benz GLS 580

Компания Mercedes-Benz опубликовала стоимость нового внедорожника GLS 580.
Обновлено вчера в 08:54
Политика

«Уральские авиалинии» заявили о потерях из-за запрета летать в Грузию

«Уральские авиалинии» понесут существенные потери из-за запрета на полеты в Грузию после 8 июля.
Обновлено в 20:29
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере нападающего «Ромы» Понсе

Обновлено в 08:05
Общество

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Грузинский и российский актер, главный режиссер московского театра Et Cetera Роберт Стуруа отреагировал на протесты в Тбилиси.
Обновлено в 21:13
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