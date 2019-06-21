Экономика

Ford продаст заводы в России на торгахТАСС 07:20

"В Набережных Челнах и во Всеволожске Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедура реализации этих заводов Ford будет проводиться по существующей процедуре через объявление торгов", - сказал министр. О возможных участниках торгов Мантуров не сообщил.
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Завод Ford в Набережных Челнах будет продан на торгах

Татар-информ08:54

Ford выставит завод в Набережных Челнах на торги

БИЗНЕС Online07:26

Ford продаст свои заводы в России на торгах

Говорит Москва07:21

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Интерфакс08:02

Ford выставит на торги заводы в России

РИА Новости07:44

Ford продает заводы в Челнах и Всеволжске, остается лишь перспектива в Алабуге

Казанский репортер09:51

Ford продаст заводы в России на торгах

ТАСС07:20
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Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь своего коллеги, которого пытались убить заложенным у его дома взрывным устройством, сообщил СК РФ на своем сайте.
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Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» ведёт активные переговоры о переходе полузащитника «Ростова» Резиуана Мирзова.
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Зеленский ответил на петицию об отставке Авакова

Президент Украины Владимир Зеленский в официальном ответе на электронную петицию с требованием отставки главы МВД страны Арсена Авакова заявил об отсутствии на то законодательных оснований.
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Адвокат рассказал, что ждет Кокорина и Мамаева в колонии

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Политика

Президент обсудил с Совбезом Грузию, Иран и внутрироссийские вопросы

Ситуацию в Персидском заливе и в Грузии обсудил с постоянными членами Совбеза России президент Владимир Путин.
Обновлено в 09:05
Политика

Массовые протесты прошли в Тбилиси

Акция пройдёт сегодня в 10 вечера по красноярскому времени. Стихийные протесты в Грузии начались накануне.
Обновлено в 08:31
Политика

Конституционный суд Украины рассмотрит законность указа о госязыке

Конституционный суд (КС) Украины рассмотрит законность указа «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко

Обновлено в 08:09
Армия и оружие

Трамп остановил удар США по Ирану

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что отдал приказ остановить удар по территории Ирана.
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Происшествия

В Петербурге проверяется информация об избиении двух малолетних детей

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сообщила о начале проверки появившихся сведений об избиении двух малолетних детей, которые поступили в одну из местных больниц с побоями.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Бывшая жена Брэдли Купера считает его превосходным манипулятором

Похоже, больше чем за десятилетие нрав Купера все-таки изменился в лучшую сторону: несмотря на расставание, бывшая возлюбленная актера Ирина Шейк часто бывает в его особняке, чтобы их двухлетняя дочь Лея не ощутила резких перемен.
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Общество

Путин попросил губернатора разобраться с застройкой в Красноярске

Президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» прокомментировал ситуацию с жилой застройкой и развитием социальной инфраструктуры в Красноярске.
Обновлено вчера в 07:05
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев объяснил, почему не публикует фото с сыном

Дмитрий Шепелев рассказал, почему старается не выкладывать в сеть фото сына. В последнее время телеведущего буквально атаковали хейтеры.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие

УВЗ покажет танк, напечатанный на 3D-принтере

Корпорация Уралвагонзавод представит на военно-техническом форуме Армия-2019 танк, напечатанный на 3D-принтере.
Обновлено в 05:53
Политика

«Деградация, разрушение и развал государства»: Украине предсказали крах после изгнания министра образования из школы

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич рассказала у себя на странице, казалось бы, невероятную историю.
Обновлено в 06:40
Происшествия

ФСБ задержала 12 экстремистов в Москве и Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкессии силовики задержали членов экстремистской организации. Всего задержаны 12 членов группировки, из них один - в Москве.
Обновлено в 09:54
Происшествия

В Красноярском крае завуч «сняла отпечатки пальцев» у второклассников

В конце учебного года мать одного из второклассников заявила, что завуч без согласия родителей снимала у детей отпечатки пальцев, якобы для того чтобы установить карманного вора.
Обновлено в 09:16
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока с Украины

"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", — отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Политика

Поместный собор Филарета отказался от томоса в пользу УПЦ

Обновлено вчера в 07:00
Автоспорт

Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции

В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Глава чеченского «Мемориала» Оюб Титиев освободился из колонии

Обновлено в 03:54
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
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Футбол

Черчесов сделал заявление по лимиту на легионеров

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился своим мнением по поводу лимита на легионеров в российском футболе.
Обновлено в 07:12
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