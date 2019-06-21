Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и ВсеволожскеRT на русском 10:07

Автоконцерн Ford продаст автомобильные заводы в Набережных Челнах и Всеволожске на торгах. Об этом рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Политика Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.

Происшествия МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Космос NASA выбирает миссию PUNCH для изучения внешней короны Солнца PUNCH полностью соответствует стандарту для решения загадок о короне Солнца, атмосфере Земли и магнитосфере, а также солнечном ветре.

Происшествия В Петербурге в отношении избившей детей женщины завели уголовное дело Следственный комитет по Санкт-Петербургу запросил у прокуратуры заведенное отделом дознания местного МВД уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

Происшествия В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов Псевдовакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели семью госпитализировали.

Экономика ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.

Происшествия В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.

Музыка Внуки Андрея Макаревича не знают русского языка Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что его внуки, живущие в США, не знают русского языка.

Экономика Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.

Наука Отыскать темную материю физикам могут помочь алмазные детекторы Все частицы, которые пройдут через структуру детектора темной материи, будут им пойманы.

Политика Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.

Политика В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.

Политика Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.

Политика Более половины украинцев предпочитают общаться на русском языке По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, формально большая часть жителей Украины считают родным украинский язык, однако исследование института Гэллапа показало, что 83% населения предпочитают в общении именно русский язык.

Футбол Защитник Шакуро стал игроком «Сочи» "Сочи" подписал контракт с защитником Павлом Шакуро, информирует пресс-служба клуба.

Происшествия Следствие по делу сестер Хачатурян завершено Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.

Транспорт «Аэрофлот» отменил 13 рейсов на субботу из-за непогоды «Аэрофлот» отменяет 26 запланированных на субботу, 22 июня, внутренних и международных рейсов, которые выполняются из московского аэропорта Шереметьево или прилетают туда, в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Музыка Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.

Автоспорт Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".

Политика Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину 1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.

Здоровье У трети жителей Камбоджи выявили червей-паразитов В организме трети жителей Камбоджи присутствуют личинки паразитической нематоды Strongyloides stercoralis.