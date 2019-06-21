Экономика
Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и ВсеволожскеRT на русском 10:07
Автоконцерн Ford продаст автомобильные заводы в Набережных Челнах и Всеволожске на торгах. Об этом рассказал глава Минпромторга России Денис Мантуров.
Читать в источнике
Оценить27
Подробнее о событии
Показать все источники
Ford продает заводы в Челнах и Всеволжске, остается лишь перспектива в Алабуге
Казанский репортер09:51
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 11:55, Вашингтон
Происшествия
В Подмосковье с помощью вертолетов тушат лесной пожар
Обновлено в 07:27
Политика
Дело журналиста Ивана Голунова стало следствием войны силовиков
Напомним, журналиста "Медузы" Ивана Голунова обвинили в сбыте наркотиков, затем обвинения сняли. Выяснилось, что наркотики ему подбросили.
Обновлено в 08:03
Происшествия
МВД нашло нарушения при расследовании дела Голунова
МВД выявило нарушения со стороны сотрудников полиции при проведении оперативных мероприятий в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 08:01
Космос
NASA выбирает миссию PUNCH для изучения внешней короны Солнца
PUNCH полностью соответствует стандарту для решения загадок о короне Солнца, атмосфере Земли и магнитосфере, а также солнечном ветре.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко
Обновлено в 08:09
Политика
США решили отговорить Индию от покупки российских С-400
Обновлено в 11:39
Космос
«Роскосмос» заявил о переносе запуска «Протона-М» на 12 июля
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Петербурге в отношении избившей детей женщины завели уголовное дело
Следственный комитет по Санкт-Петербургу запросил у прокуратуры заведенное отделом дознания местного МВД уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).
Обновлено в 11:11
Происшествия
В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов
Псевдовакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели семью госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Экономика
ЦБ обнаружил нарушения кибербезопасности во всех проверенных банках
Российские банки и другие финансовые организации пока еще не научились управлять киберрисками: у всех проверенных ЦБ в этом году на соответствие требованиям кибербезопасности 75 банков были обнаружены нарушения.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Ингушетии СК завел дело после взрыва около дома следователя
Следственный комитет завел уголовное дело после покушения на следователя по особо важным делам по Сунженскому району ингушского управления СК.
Обновлено в 11:30
Музыка
Внуки Андрея Макаревича не знают русского языка
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что его внуки, живущие в США, не знают русского языка.
Обновлено в 10:06
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» в потребкредитовании
Глава Минэкономики Максим Орешкин заявил о необходимости остановить разрастание «пузыря» в сфере потребительского кредитования.
Обновлено вчера в 17:41
Наука
Отыскать темную материю физикам могут помочь алмазные детекторы
Все частицы, которые пройдут через структуру детектора темной материи, будут им пойманы.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
США запросили заседание Совбеза ООН по Ирану
Обновлено в 11:20
Политика
В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей
Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Политика
Более половины украинцев предпочитают общаться на русском языке
По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, формально большая часть жителей Украины считают родным украинский язык, однако исследование института Гэллапа показало, что 83% населения предпочитают в общении именно русский язык.
Обновлено в 10:40
Футбол
Защитник Шакуро стал игроком «Сочи»
"Сочи" подписал контракт с защитником Павлом Шакуро, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов на субботу из-за непогоды
«Аэрофлот» отменяет 26 запланированных на субботу, 22 июня, внутренних и международных рейсов, которые выполняются из московского аэропорта Шереметьево или прилетают туда, в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Обновлено в 11:05
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Гаджеты
Xiaomi представила новый бренд молодежных смартфонов
Обновлено в 05:27
Автоспорт
Квят стал 15-м во второй практике Гран-при Франции
Российский пилот команды "Формулы-1" "Торо Россо" Даниил Квят показал 15-й результат в рамках второй практики Гран-при Франции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:18
Политика
Поддерживающим ДНР ирландцам отказали во въезде в Украину
1 февраля помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сообщил, что с начала года пограничники отказали во въезде в страну более 900 гражданам России.
Обновлено в 08:32
Здоровье
У трети жителей Камбоджи выявили червей-паразитов
В организме трети жителей Камбоджи присутствуют личинки паразитической нематоды Strongyloides stercoralis.
Обновлено в 07:27
Гаджеты
Apple отзывает MacBook Pro из-за риска возгорания
Компания Apple запустила программу отзыва 15-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с Retina-экранами модельного ряда 2015 года.
Обновлено в 01:30