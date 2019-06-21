Ford продаст два своих завода в РоссииBFM.ru вчера в 15:25

Заводы американского производителя Ford в Набережных Челнах и Всеволожске планируется продать, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ford продаст два своих завода в России

Политика Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.

Политика В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.

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