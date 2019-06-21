Экономика

Ford продаст два своих завода в РоссииBFM.ru вчера в 15:25

Заводы американского производителя Ford в Набережных Челнах и Всеволожске планируется продать, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
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Завод Ford в Набережных Челнах будет продан на торгах

Татар-информвчера в 08:54

Ford выставит завод в Набережных Челнах на торги

БИЗНЕС Onlineвчера в 07:26

Ford продаст заводы в России на торгах

ТАССвчера в 07:20

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Интерфаксвчера в 08:02

Ford выставит на торги заводы в России

РИА Новостивчера в 07:44

Ford продаст свои заводы в России на торгах

Говорит Москвавчера в 07:21

Ford продает заводы в Челнах и Всеволжске, остается лишь перспектива в Алабуге

Казанский репортервчера в 09:51
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Политика

Президент Грузии обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в попытках создать «искусственную волну антигосударственных действий» после того, как протестующие оппозиционные силы пытались штурмовать здание парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 00:20
Политика

В Тбилиси пожаловались на приостановку туристического потока из России

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки.
Обновлено вчера в 17:13
Шоу-бизнес

Психиатры объяснили неадекватное поведение Алибасова

Психиатры на основании просмотренного интервью с Бари Алибасовым после выписки из больницы, заявляют, что артист не симулирует свое состояние.
Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу

Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

Жириновский увидел в провокациях в Грузии руку иностранных «дирижеров»

Российский политический деятель Владимир Жириновский прокомментировал ситуацию в Грузии в интервью журналистам «iReactor», в ходе которого отметил, что к протестным движениям в республике могут быть причастны зарубежные «дирижеры».
Обновлено вчера в 08:11
Политика

Пушков оценил обвинения президента Грузии в адрес России

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, обвинившей Россию в организации протестов.
Обновлено вчера в 17:56
Политика

Помпео намерен отговорить Индию от покупки С-400

Обновлено вчера в 18:13
Авто

В Казахстане продают новый ГАЗ-3110 «Волгу» без пробега

Настоящий раритет продают в Казахстане – легендарный ГАЗ-3110 «Волгу».
Обновлено вчера в 22:22
Культура

Марина Хлебникова удивила гостей шоу Малахова

Певица Марина Хлебникова удивила гостей шоу Андрея Малахова свои внешним видом и поведением.
Обновлено вчера в 15:59
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено вчера в 11:47
Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала встречи с Егором Кридом приятной закономерностью

Ольга Бузова заявила, что их встречи с Егором Кридом успели стать приятной закономерностью.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия

Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено вчера в 16:22
Спорт

Российские волейболисты обыграли сборную Германии в Лиге наций

Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Германии в первом матче четвертого этапа Лиги наций, который проходит в Бразилии.
Обновлено вчера в 21:04
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Общество

Шнуров лишился люксового гаража на Фонтанке после жалоб соседей

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров лишился импровизированного гаража, который музыкант оборудовал в арке жилого дома у Летнего сада.
Обновлено вчера в 14:09
Хоккей

«Ванкувер» выбрал Подколзина под десятым номером на драфте НХЛ

17-летний нападающий системы СКА (Санкт-Петербург) Василий Подколзин был выбран «Ванкувером Кэнакс» под десятым номером драфта НХЛ-2019.
Обновлено вчера в 22:35
Космос

Впервые зафиксирована поляризация излучения гамма-всплеска

Обновлено вчера в 06:59
Авто

УАЗ готовит семейный внедорожник на базе УАЗ «Профи»

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено 20 июня в 04:25
Политика

В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины

Обновлено вчера в 06:15
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 15:30
Шоу-бизнес

Таня Терешина: «Как прожить на 100 тысяч? У меня же дети»

Певица уверена, что прожить на 100 тысяч рублей в месяц с двумя детьми просто невозможно.
Обновлено вчера в 22:00
Экономика

«Татнефть» направит на выплату дивидендов 100% прибыли по РСБУ

По итогам первого полугодия 2018 г. "Татнефть" направила на выплату дивидендов 30,27 руб. на все виды акций.
Обновлено вчера в 04:45
Происшествия

Пожар в жилом доме в Челябинской области локализовали

Обновлено вчера в 22:10
Шоу-бизнес

Родственники принца Гарри уверены, что его брак продлится недолго

Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

В Пермском крае почти 4 тысячи человек остались без газа из-за ДТП

В городе Александровск Пермского края произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был поврежден газопровод и почти четыре тысячи человек остались без газа.
Обновлено вчера в 22:44
Культура

Ургант получил леща от Поперечного

Обновлено вчера в 21:04
Общество

Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление

Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено 20 июня в 01:57
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об обороне Брестской крепости

Обновлено вчера в 23:05
Политика

Кравчук назвал проблему команды Зеленского

Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что в команде нынешнего главы государства Владимира Зеленского высказываются разные позиции.
Обновлено вчера в 23:33
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