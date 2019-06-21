Ford продаст два своих завода в РоссииBFM.ru вчера в 15:25

Автоконцерн Ford выставит закрывающиеся заводы во Всеволожске и Набережных Челнах на торги, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

с чего всё началось

Заводы американского производителя Ford в Набережных Челнах и Всеволожске планируется продать, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Ford продаст два своих завода в России

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