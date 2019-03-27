Авто

Ford прекращает производство легковушек в РоссииАвтоновости дня 04:15

Компания Ford больше не будет выпускать в России легковые автомобили и сосредоточится на наиболее прибыльном для себя сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV). Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
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Дмитрий Козак
Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.
— Дмитрий Козак, российский политикКомсомольская правда 00:28
с чего всё началось

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Вице-премьер Дмитрий Козак о господдержке, акцизах и эквайринге Правительство завершает масштабную реформу поддержки промышленности, переводя большую часть прямых вливаний в сектор в формат банковской субсидии и снижения налогов по новым специнвестконтрактам (СПИК 2.0).
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В Госдуме отреагировали на отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России

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Тарантас Ньюсвчера в 03:11

Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России

ТАССвчера в 18:19

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Козак подтвердил отказ компании Ford от выпуска легковушек в России

РИА Новости03:37
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Как подчеркнул художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, объединение двух театров будет способствовать осуществлению ряда совместных и региональных программ.
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Компания Electronic Arts, занимающаяся разработкой и распространением компьютерных игр, закрывает свои офисы в России и Японии.
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Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
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Генетики создали молекулу, очищающую организм от «спящего» ВИЧ

Биологи из США выяснили, как "спящий" ВИЧ мешает зараженным клеткам запускать программу самоуничтожения и научились принудительно включать ее.
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Задержан бывший министр открытого правительства Михаил Абызов

Обновлено вчера в 23:31
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Как коллекторы преследуют его из-за Началовой, рассказал Фролов

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Армия и оружие

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Российский флот до 2027 года получит около 180 кораблей и судов обеспечения новых проектов в соответствии с госпрограммой вооружения, приводит ТАСС заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Обновлено в 05:12
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Бывший соратник Ельцина Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге

Бывший государственный секретарь, первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.
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Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами

Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».
Обновлено в 06:10
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Уволены устроившие драку в Элисте полицейские

Из МВД уволили четырех полицейских, участвовавших в массовой драке между правоохранителями в Элисте, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.
Обновлено в 12:42
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Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн

Правительство России предоставит Киргизии $30 млн в качестве безвозмездной финансовой помощи для поддержки госбюджета этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:04
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Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский

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Продажа одноразовой пластиковой посуды на территории Евросоюза будет запрещена к 2021 году.
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Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука

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Обновлено в 11:03
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В офис московского «Яблока» нагрянула полиция

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Обновлено в 10:20
Политика

Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь

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Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
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Россия и Китай проведут глубоководные исследования

Как отмечается, они выразили такое намерение по итогам симпозиума по глубоководным исследованиям Мирового океана.
Обновлено вчера в 23:09
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Загитова ответила на вопрос о мужчине своей мечты

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В Испании подтвердили нападение на посольство КНДР

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