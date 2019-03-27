Ford прекращает производство легковушек в РоссииАвтоновости дня 04:15

Вице-премьер Дмитрий Козак о господдержке, акцизах и эквайринге Правительство завершает масштабную реформу поддержки промышленности, переводя большую часть прямых вливаний в сектор в формат банковской субсидии и снижения налогов по новым специнвестконтрактам (СПИК 2.0).

с чего всё началось

Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт - Ford Transit.

Компания Ford больше не будет выпускать в России легковые автомобили и сосредоточится на наиболее прибыльном для себя сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV). Об этом в интервью «Коммерсанту» заявил вице-премьер Дмитрий Козак.

Политика Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.

Шоу-бизнес Визажист Ольги Бузовой со скандалом покинула проект «Мейкаперы» Визажист Ольги Бузовой со скандалом покинула проект "Мейкаперы" Марина Гаева оказалась не готова к испытаниям в шоу, выходящем на телеканале "Пятница !".

Культура Мединский заявил об объединении Александринского и Волковского театров Как подчеркнул художественный руководитель Александринского театра, народный артист России Валерий Фокин, объединение двух театров будет способствовать осуществлению ряда совместных и региональных программ.

Технологии Electronic Arts закрывает офисы в России и Японии Компания Electronic Arts, занимающаяся разработкой и распространением компьютерных игр, закрывает свои офисы в России и Японии.

Политика Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.

Наука Генетики создали молекулу, очищающую организм от «спящего» ВИЧ Биологи из США выяснили, как "спящий" ВИЧ мешает зараженным клеткам запускать программу самоуничтожения и научились принудительно включать ее.

Армия и оружие ВМФ РФ получит 180 кораблей и судов до 2027 года Российский флот до 2027 года получит около 180 кораблей и судов обеспечения новых проектов в соответствии с госпрограммой вооружения, приводит ТАСС заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Политика Бывший соратник Ельцина Бурбулис госпитализирован в Екатеринбурге Бывший государственный секретарь, первый зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис госпитализирован в одну из больниц Екатеринбурга.

Общество Врачи из роддома в Башкирии увольняются, посмеявшись над зарплатами Врачи и медсестры роддома в башкирском Салавате, которые попали в поле зрения СМИ после видеоролика, начали увольняться, пишет «МК».

Происшествия Уволены устроившие драку в Элисте полицейские Из МВД уволили четырех полицейских, участвовавших в массовой драке между правоохранителями в Элисте, сообщила официальный представитель ведомства России Ирина Волк.

Политика Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн Правительство России предоставит Киргизии $30 млн в качестве безвозмездной финансовой помощи для поддержки госбюджета этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Политика Евросоюз запретит к 2021 году пластиковую посуду Продажа одноразовой пластиковой посуды на территории Евросоюза будет запрещена к 2021 году.

Политика Зеленский одним постом высмеял Порошенко, Тимошенко и Вакарчука Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский 27 марта опубликовал на своей странице в соцсети Facebook изображение, которым высмеял сразу нескольких украинских политиков На снимке запечатлены четверо участников студии "Квартал 95".

Происшествия В офис московского «Яблока» нагрянула полиция Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.

Политика Украина выдворит из страны российскую журналистку Бондарь В СБУ оказались недовольны содержанием ее публикаций Служба безопасности Украины выдворит из страны журналистку из России Маргариту Бондарь, сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Саша Савельева впервые стала мамой Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.

Наука Россия и Китай проведут глубоководные исследования Как отмечается, они выразили такое намерение по итогам симпозиума по глубоководным исследованиям Мирового океана.

Политика В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.

Происшествия В Испании подтвердили нападение на посольство КНДР Сам Гонг Чанг утверждал, что принимал участие в нападении на посольство КНДР добровольно, однако подтвердил, что действовал вместе с группой лиц.

Политика Путин подвинул своего охранника на встрече с участниками Универсиады Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады, которая две недели назад завершилась в Красноярске, сделал замечание сотруднику службы охраны и попросил его не загораживать камеру.