Авто
Ford представил новое поколение кроссовера KugaКоммерсантъ 03:35
Компания Ford представила новое поколение кроссовера Kuga, которое выйдет на европейский рынок в 2019 году. Модель построена на платформе C2, которую использует семейство Ford Focus последнего поколения. Кроссовер стал легче на 90 кг, получил более жесткий кузов, а также более просторный салон.
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Космос
Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры
Обновлено 01 апреля в 06:34
Происшествия
Против многодетной матери и известной активистки возбудили 18 уголовных дел
Омская активистка и многодетная мать Вера Бегун, которую несколько лет назад поддерживал весь город, оказалась фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 04:59
Политика
ООН признала часть Арктики продолжением России
Подкомиссия ООН признала геологическую принадлежность части территорий Арктики к континентальному шельфу РФ, заявил глава Роснедр Евгений Киселев.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
Обновлено вчера в 17:42
Единоборства
Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова
Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Политика
Команда Зеленского выдвинула требования Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула сопернику по второму туру и действующему главе государства Петру Порошенко ряд требований.
Обновлено в 05:26
Общество
Рабочие автозавода Ford в Ленобласти могут начать митинговать
Сотрудники автозавода Ford в городе Всеволожске Ленинградской области могут выйти на митинги, если руководство предприятия не пойдет на встречу рабочим и не пообещает выплатить достаточные компенсации после закрытия производства.
Обновлено в 04:04
Футбол
Василий Уткин рассказал о своем состоянии после нападения
Ранее Уткин написал в Twitter, что на него после тренировки футбольной команды «Эгриси» напал мужчина в капюшоне и брызнул в лицо отравляющим веществом «Черемуха», попав в глаз.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие
В Волгограде вдова погибшего в Сирии офицера добилась права на пенсию
В Волгограде Елена Петина - вдова офицера, погибшего в Сирии при выполнении спецзадания, вынуждено была обратиться в суд с иском к ФКУ «Военный комиссариат Волгоградской области» с требованием о признании за ней и её детьми права на соцгарантии и получение пенсий по потере кормильца.
Обновлено в 04:52
Происшествия
ФСБ возбудила дело на мэра Евпатории
Обновлено в 05:03
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Кино
Фильм «Мстители: Финал» бьет рекорды по продажам билетов
Обновлено вчера в 22:52
Авто
Mercedes-Benz покажет кроссовер GLB-Class в качестве концепта
Mercedes-Benz продолжает подогревать интерес к новому компактному кроссоверу GLB, предсерийный вариант которого дебютирует в середине апреля на автосалоне в Шанхае.
Обновлено в 03:47
Политика
Песков рассказал о подготовке встречи Путина и президента Эстонии
Ранее сообщалось, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Бомбардировщики США отработали ядерные удары по России
Обновлено в 03:41
Культура
Скончался художник Николай Сажин
Обновлено в 03:13
Политика
Росавиация приземлила подержанные самолеты
В письме говорится, что регулятор применяет избыточные требования к перевозчикам по надзору за безопасностью полетов, результатом которых стали массовые случаи «неправомерного отказа» в сертификации самолетов.
Обновлено вчера в 18:48
Происшествия
В Югре расследуют обстоятельства смерти малолетнего ребенка
Назначенная судебно-медицинская экспертиза установит точные причины смерти ребенка, следователи СКР изъяли из больницы всю медицинскую документацию относительно несовершеннолетнего.
Обновлено в 05:01
Авто
Семья депутата Валерия Гартунга хочет отсудить у ГАЗа бренд «Победа»
Семья депутата Госдумы Валерия Гартунга намерена отобрать у Горьковского автозавода бренд "Победа", следует из определения суда по интеллектуальным правам, который 22 апреля начнет рассматривать иск компании "Хартунг".
Обновлено в 03:22
Экономика
Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке
Антироссийские санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики РФ, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на биржевом форуме.
Обновлено в 04:03
Авто
Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России
В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено вчера в 05:43
Политика
«Надгробие» Путина установили в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге неизвестные установили надгробие Путина. Снимки в своем Twitter опубликовал фотограф Давид Френкель.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
США и Литва подписали план оборонного сотрудничества до 2024 года
Пресс-служба Пентагона заявила, что США и Литва подписали план военного сотрудничества, соглашение рассчитано до 2024 года.
Обновлено вчера в 21:11
Политика
Кремль негативно оценил «пакет мер» НАТО в Черном море
Кремль негативно относится к инициативе НАТО ввести ряд мер для «сдерживания» России в Черном море.
Обновлено в 05:18
Политика
Россия предупредила ВТО о возможных ответных санкциях на товары из ЕС
Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном ответном введении тарифных квот на стальную продукцию.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
Мэй заявила о необходимости отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о необходимости новой отсрочки сроков выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 14:23
Наука
Со дна озера Титикака подняли артефакты древней культуры Тиуанако
Археологи из США обнаружили на дне озера Титикака древние артефакты и объекты религиозного назначения, принадлежащие культуре Тиуанако.
Обновлено в 04:29
Автоспорт
Фернандо Алонсо: «Мика Шумахера ждет замечательное будущее»
Обновлено в 04:54
Происшествия
Мужчина с ножом напал на школьников в Китае
В Китае 31-летний мужчина напал с ножом на учеников начальной школы в провинции Хунань, 3 апреля передает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 02:14