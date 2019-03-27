Экономика

Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в РоссииКоммерсантъ вчера в 15:02

Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя. Отмечается, что большую часть компания планирует заплатить в 2019 году.
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