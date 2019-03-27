Экономика
Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в РоссииКоммерсантъ вчера в 15:02
Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя. Отмечается, что большую часть компания планирует заплатить в 2019 году.
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Ford потратит 200 млн долларов на выплаты поставщикам и увольняемым сотрудникам
Говорит Москвавчера в 10:54
Ford направит $200 млн на выплаты поставщикам и сокращаемым в России сотрудникам
Интерфаксвчера в 11:39
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:56, Ашберн
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