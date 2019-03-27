Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в РоссииКоммерсантъ вчера в 15:02

Автомобильный концерт Ford планирует потратить $200 млн на выплаты сотрудникам в России и поставщикам из-за закрытия нескольких заводов Ford Sollers в РФ, говорится в сообщении автопроизводителя. Отмечается, что большую часть компания планирует заплатить в 2019 году.

Ford потратит $200 млн на выплаты сотрудникам и поставщикам в России

Футбол Солари не ожидал увольнения с поста наставника «Реала» Рамос: "Марадона находится на расстоянии световых лет от Месси" После увольнения Солари новым главным тренером "Реала" стал Зинедин Зидан, аргентинец же находится в отпуске, при этом руководство "сливочных" намерено сохранить его в структуре клуба.

Культура Запрет на въезд в Украину отменили для актера Добронравова Киевский суд отменил для российского актера Федора Добронравова запрет на въезд в Украину.

Политика МИД назвал сроки пребывания российских военных в Венесуэле Российские военные специалисты, которые прибыли в Венесуэлу, занимаются реализацией договоренностей в сфере военно-технического сотрудничества между Москвой и Каракасом.

Политика Киргизская диаспора осудила запрет мигрантам работать в Якутии Глава межрегиональной общественной организации "Киргизское единение" Абдыганы Шакиров прокомментировал принятие главой Якутии указа, который запретил иностранцам трудоустраиваться на работу в регионе по 33 профессиям.

Гаджеты «Роскачество» опубликовало рейтинг лучших смартфонов "Роскачество" совместно с Международной ассамблеей потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT, International Consumer Research and Testing) составило рейтинг лучших по потребительским качествам смартфонов.

Культура В Англии нашли картину Боттичелли. Ранее полотно считалось копией Картина, долгое время считавшаяся копией одной из самых известных работ Сандро Боттичелли «Мадонна с гранатом» 1487 года, оказалась подлинником.

Общество В Брунее введут смертную казнь за однополый секс и супружескую измену В Брунее введут смертную казнь через забивание камнями за однополый секс, супружескую измену и изнасилование, сообщает правозащитная организация Amnesty International со ссылкой на сайт генпрокурора Брунея.

Происшествия В Нальчике два года «лечили» давно умершего пациента Как выяснили сотрудники надзорного ведомства, в январе 2017 года эндокринолог учреждения внесла в медкарту пациента, умершего в 2015 году, сведения об оказании ему медпомощи, чтобы получить дополнительные средства из фонда обязательного медицинского страхования.

Политика Путин позвал президента Киргизии в Россию Президент России Владимир Путин пригласил киргизского лидера Сооронбая Жээнбекова посетить Россию, сообщает корреспондент "Газеты.Ru".

Кино Фильм «Асса» повторно вышел в прокат после реставрации С 28 марта в российский кинопрокат выходит отреставрированный фильм режиссера Сергея Соловьева «Асса», сообщает киноконцерн «Мосфильм».

Финансы Рубль слегка подешевел к доллару и евро на старте торгов Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне негативной динамики валют emerging markets.

Космос Астрономы увидели гигантскую бурю в созвездии Пегаса Благодаря телескопу GRAVITY европейским астрономам удалось получить детальные снимки планеты HR 8799 в созвездии Пегаса и разглядеть на них следы масштабного шторма.

Общество Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег Самой раздражающей привычкой коллег для россиян стало курение. Кроме того, гражданам страны не нравится запах табачного дыма.

Общество Автошколы обязали согласовывать с ГИБДД учебные программы С 7 апреля текущего года все основные программы по обучению водителей транспортных средств автошколы будут обязаны согласовывать с Госавтоинспекцией.

Авто В Германии дали высокую оценку новой Lada 4x4 Vision Новая версия российского внедорожника Lada 4x4 Vision, который должен прийти на смену «Ниве», может стать популярной в Европе при условии сохранения такой же цены, как у предшественника.

Экономика Банки оценят кредитоспособность россиян на основе трат по картам Visa Карту не обманешь «Рисунок трат по картам может быть ценным дополнением к кредитной истории», – объясняет идею Петелина: категория карты, частота и места покупок, потраченная сумма – эти параметры должны что-то говорить о заемщике.

Экономика Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9% Расписки En+ ускорили падение на Мосбирже до 9% на рекомендации совета директоров компании не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года.

Экономика Российские авиакомпании в феврале перевезли 7,5 млн человек Перевозки между РФ и странами Содружества увеличились на 26,9%, до 585 тыс. человек.

Армия и оружие Захарова оценила открытие Киевом заминированного прохода для гражданских Дипломат пояснила, что открытие прохода для гражданских на этом участке потенциально опасно, так как «речь идет о людях, которые мало понимают в этих вещах и не имеют специального оборудования для того, чтобы обеспечить себе безопасный проход».

Происшествия Жителю Приморья дали два года условно за репост в Telegram Жителя Приморья Дмитрия Третьякова приговорили к двум годам условно за репост записи в мессенджере Telegram.

Армия и оружие Эксперт оценил опасность обломков индийского спутника для «Прогресса» Обломки индийского космического аппарата, уничтоженного в среду при испытаниях Индией противоспутниковой ракеты, не угрожают безопасности Международной космической станции.