Авто
Ford покидает российский рынок легковых автомобилейРИА Новости 08:27
Концерн Ford прекратит выпуск легковых автомобилей в России и сосредоточится на рынке легкого коммерческого транспорта, сообщили в СП Ford Sollers. В рамках реструктуризации к июлю будут закрыты заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга).
Читать в источнике
Оценить155
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 09:11, Ашберн
Культура
Мэр Белгорода принял присягу под марш из «Звездных войн»
Обновлено в 06:18
Политика
Совфед одобрил наказание для лидеров ОПГ
Действующую ст. 210 УК президент дополнит новой ч. 1.1 – она предусматривает ответственность за «участие в собрании организаторов, лидеров или иных представителей преступных сообществ или организованных групп».
Обновлено в 04:00
Происшествия
Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения
Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
В Испании подтвердили нападение на посольство КНДР
Сам Гонг Чанг утверждал, что принимал участие в нападении на посольство КНДР добровольно, однако подтвердил, что действовал вместе с группой лиц.
Обновлено вчера в 14:40
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Здоровье
В Минздраве предложили йодировать пищевую соль
Представители Министерства Здравоохранения РФ выступили с инициативой йодировать всю соль, которая продаётся в магазинах.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Защита Аркадия Маркова обжалует решение суда
Защита островского депутата Аркадия Маркова, которого 27 марта признали виновным в оправдании терроризма, обжалует решение суда.
Обновлено в 05:14
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Спорт
Путин: Россия выполнила все мероприятия по борьбе с допингом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выполнила все требования по части совершенствования борьбы с допингом, призвав также сделать все возможное, чтобы никто из членов российской сборной не подвергался никаким ограничениям на Олимпиаде в Токио в 2020 году.
Обновлено в 08:54
Политика
Суд Киева отменил запрет на въезд в страну актеру Добронравову
Решением окружного административного суда Киева отменен запрет Службы безопасности Украины (СБУ) на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову.
Обновлено в 07:59
Энергетика
Нефтяные компании продлят заморозку цен на бензин в России
Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством о стабилизации рынка топлива – теперь оно действует до июля.
Обновлено в 03:28
Политика
Вакарчук призвал украинцев не голосовать «по приколу»
Лидер рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук призвал украинцев ответственно подойти к выборам президента и не голосовать "по приколу".
Обновлено в 09:02
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Общество
Социальные пенсии в России разрешили получать без штампа о прописке
Штамп в паспорте о прописке больше не нужен для назначения социальной пенсии, разъяснили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 07:37
Политика
Россия, Австралия и Нидерланды обсудили катастрофу MH17
Представители России, Австралии и Нидерландов провели консультации по поводу малайзийского Boeing MH17, сбитого в июле 2014 года над Донбассом.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Боевик ВСУ зарезал своего командира в Донбассе
8 марта в Донбассе боевики 128-й бригады ВСУ расстреляли своего командира.
Обновлено в 07:30
Политика
Медведев проведет совещание по выравниванию уровня развития регионов
Премьер-министр Дмитрий Медведев проведет в среду совещание о социально-экономическом развитии регионов, сообщили в пресс-службе правительства.
Обновлено вчера в 17:08
Технологии
Минкомсвязь разработала концепцию развития интернета вещей в РФ
Минкомсвязь РФ планирует одобрить концепцию развития интернета-вещей (loT) в России.
Обновлено в 02:35
Экономика
Владимир Потанин хочет снизить дивиденды «Норникеля»
Владимир Потанин хочет запустить переговоры о снижении уровня дивидендов «Норникеля» (основные акционеры — «Интеррос» Владимира Потанина с 34% акций и «Русал» Олега Дерипаски с 28% акций) для того, чтобы направить часть средств на инвестиции.
Обновлено в 08:23
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Общество
В России выросла неформальная занятость
Доля занятых в неформальном секторе в России выросла в 2018 году и составила 20,1% от общей численности занятых в возрасте 15 лет и старше (14,6 млн человек), свидетельствуют данные Росстата, опубликованные на этой неделе.
Обновлено в 01:00
Общество
Самая уродливая собака Великобритании умерла
В 2017 году пес занял третье место на конкурсе самых уродливых в мире собак.
Обновлено в 03:44
Экономика
В Крыму выставят на продажу бывшую госдачу Брежнева за 1 млрд рублей
Бывшую госдачу "Глициния" (Ялта) выставят на продажу в Крыму за 1 млрд рублей, сообщил на заседании Госсовет спикер крымского парламента Владимир Константинов.
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
США на учениях сбили межконтинентальную ракету залпом противоракет
Соединенные Штаты на учениях по ПРО успешно сбили межконтинентальную ракету.
Обновлено 25 марта в 19:42
Кино
Киностудия Marvel выпустила новые постеры к фильму «Мстители: Финал»
Киностудия Marvel выпустила 32 новых постера в преддверии премьеры фильма «Мстители: Финал».
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
«Вертолеты России» намерены создать в Китае четыре сервисных центра
Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") намерен до 2021 года создать в Китае четыре сервисных центра по ремонту вертолетов российского производства, сообщил РИА Новости в среду на выставке в малайзийском Лангкави заместитель гендиректора холдинга Игорь Чечиков.
Обновлено в 00:10
Шоу-бизнес
Оскандалившийся Николай Бандурин назвал «спектаклем» шоу Дмитрия Шепелева
В семье актера и юмориста Николая Бандурина в конце 2018 года произошло несчастье – в результате неисправной проводки сгорел его дом.
Обновлено в 07:56
Политика
На митинге в Магасе произошли столкновения с полицией
Обновлено в 04:21