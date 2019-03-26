Ford планирует отказаться от выпуска автомобилей в РоссииИзвестия 04:43

В случае если Ford сохранит в РФ только LCV, большинство дилеров, скорее всего, полностью откажутся от продаж автомобилей марки, кроме крупных игроков с большими сервисными парками, говорят источники "Ъ".

с чего всё началось

Компания Ford может отказаться от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV). Об этом 26 марта пишет «Коммерсант».

Ford планирует отказаться от выпуска автомобилей в России

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