Авто
Ford планирует отказаться от выпуска автомобилей в РоссииИзвестия 04:43
Компания Ford может отказаться от импорта и выпуска легковых автомобилей в России и остаться только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV). Об этом 26 марта пишет «Коммерсант».
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с чего всё началось
В случае если Ford сохранит в РФ только LCV, большинство дилеров, скорее всего, полностью откажутся от продаж автомобилей марки, кроме крупных игроков с большими сервисными парками, говорят источники "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:17
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Наука
Человечество исчезнет через 30 лет: Учёные заявили о массовом вымирании и составили план спасения Земли
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Обновлено 24 марта в 12:02
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
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Армия и оружие
Американский стратегический бомбардировщик совершил полет над Эстонией
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил полет в воздушном пространстве Эстонии, говорится в пресс-релизе Главного штаба эстонских Сил обороны, размещенном на сайте ведомства.
Обновлено в 07:50
Финансы
Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов
Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 06:27
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина предложила странам ЕС арендовать треть ее газохранилищ. Об этом сообщается на сайте компании "Укртрансгаз".
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Под логистическим центром «Газпрома» в окрестностях Петербурга может быть построен секретный бункер
Стоимость логистического центра «Газпрома», который возводится под Петербургом, может быть объяснена строительством защищенного пункта управления газотранспортной системой.
Обновлено в 08:38
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Неизвестные похитили возле Кремля кабель правительственной связи
В центре Москвы неизвестные лица совершили хищение кабеля правительственной связи, сообщает 26 марта «Московский комсомолец» со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 04:24
Происшествия
После сообщений о бомбах эвакуировали ратуши в шести городах Германии
В Германии была проведена эвакуация ратуш в шести городах после того, как поступили сообщения об угрозах.
Обновлено в 06:08
Интернет
В сети появилось «кладбище» всех закрытых проектов Google
В сети появился сайт Killed by Google, на котором размещены в общей сложности 149 закрытых проектов известного IT-гиганта.
Обновлено в 08:10
Политика
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На свою недавно ликвидированную должность вернулся заместитель начальника полиции по Ленинградской области полковник Михаил Ильин.
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Экономика
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Обновлено в 07:54
Авто
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Пару минут назад, пресс-служба немецкого автопроизводителя опубликовала тизер, на котором показала три прототипа совершенно новых своих электромобилей – речь идет кроссоверах iX3 и iNext, а также о фастбэке i4.
Обновлено в 01:46
Футбол
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Если ФИФА решит применить максимально строгое наказание, то команде Андрея Шевченко будут присуждены техническое поражения в матчах с Португалией и Люксембургом.
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Шоу-бизнес
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Несколько часов назад журналистам удалось выяснить, что Николас Кейдж собрался жениться в четвертый раз.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Разведка США надеется, что «Посейдоны» не скоро поступят в армию РФ
Атомные подводные беспилотные аппараты «Посейдон» смогут поступить в армию России на вооружение не раньше 2027 года.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия
Суд начнет рассматривать дело Кокорина и Мамаева 3 апреля
Стало известно, когда Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также их друга Александра Протасовицкого.
Обновлено в 03:44
Экономика
ЦБ РФ предлагает упростить доступ частных небольших банков к госсредствам
ЦБ РФ предлагает упростить доступ частных небольших банков к государственным средствам, опираться при определении критериев допуска кредитных организаций в основном на рейтинги, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина РФ.
Обновлено в 07:45
Экономика
Медведев пообещал заморозку налогов
Дмитрий Медведев пообещал мораторий на корректировку налогов на шесть лет.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Футболистки ЦСКА обвинили тренеров в домогательствах
Обновлено в 07:53
Общество
Росстат назвал регионы с самым высоким уровнем занятости
На начало 2019 года самый высокий уровень занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет был зафиксирован в Чукотском (77,2%) и Ямало-Ненецком (75,6%) автономных округах, сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 06:34
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Политика
В «Единой России» назвали себя партией лучших людей России
В партии «Единая Россия» состоят лучшие люди страны, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено в 03:29
Общество
В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой»
Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.
Обновлено в 07:42
Финансы
Минфин допустил повторный выход на рынок внешнего долга в 2019 году
Россия может вновь разместить госдолг в иностранной валюте в 2019 году, допустил директор департамента госдолга и государственных государственных активов Минфина Константин Вышковский, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 07:07
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии энергопоставкам России в Европу.
Обновлено вчера в 22:45
Здоровье
В Забайкалье супруги отсудили почти 1,6 млн рублей за смерть новорожденной дочери
Центральный районный суд Читы взыскал с перинатального центра 1,55 млн рублей в пользу семейной пары в качестве компенсации за смерть их новорожденной дочери.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Коллектор ради премии выложил порно с участием ребенка должника
В Хабаровске взяли под стражу 38-летнего коллектора, который так увлекся выбиванием долга, что опубликовал порнографический фотоколлаж с изображением ребенка нерадивого заемщика, сообщает региональное управление СКР.
Обновлено в 04:33
Экономика
Сенаторы решили повысить доплату к пенсии
Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал сенаторам одобрить изменения в законы о государственной социальной помощи и о прожиточном минимуме в России в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, отмечается в сообщении.
Обновлено в 04:49
Транспорт
Десятки улиц на востоке Москвы перекроют из-за строительства метро
"Перекрытия необходимы для обеспечения приоритетного проезда десятков тысяч пассажиров городского транспорта на время закрытия участка Сокольнической линии метро", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 09:40