Авто
Ford объявил распродажу автомобилей в РоссииRT на русском 09:22
Компания Ford Sollers объявила о распродаже автомобилей в России после принятия решения уйти из легкового сегмента российского рынка, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 23:28, Ашберн
Экономика
В России могут появиться пять новых налогов
Министерство финансов России предложило дополнить Налоговый кодекс пятью новыми главами.
Обновлено в 00:22
Гаджеты
Первому мобильному телефону исполняется 46 лет
Считается, что 3 апреля 1973 года, инженер компании Motorola Мартин Купер совершил первый звонок по мобильному телефону конкуренту компании, уточнив, что делает звонок именно с мобильного телефона.
Обновлено в 19:47
Армия и оружие
ВКС получили первый серийный военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А
Первый серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А передан военно-транспортной авиации ВКС России.
Обновлено в 07:32
Происшествия
СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Петербурге
Следственный комитет России сообщил, что по факту взрыва в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге было возбуждено дело о покушении убийство.
Обновлено в 10:13
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Общество
Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира
Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
Обновлено в 13:44
Общество
Александр Флегинский занялся кофейным бизнесом
Александр Флегинский занялся кофейным бизнесом Бывший кинопрокатчик и действующий ресторатор Александр Флегинский откроет сеть кофеен в Перми и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:00
Армия и оружие
Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»
Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено в 15:31
Общество
Суд запретил строить на Байкале завод по розливу воды
Арбитражный суд Иркутской области запретил компании «Аквасиб» с китайским капиталом продолжать строительство завода по розливу бутилированной воды на берегу озера Байкал.
Обновлено в 11:06
Экономика
Выплаты пенсионерам доведут до прожиточного минимума
Поправки внесут в закон «О государственной социальной помощи» и в закон «О прожиточном минимуме в РФ».
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
Обновлено в 13:02
Авто
СМИ: Toyota откроет доступ к своим патентам на технологии гибридных автомобилей
Концерн Toyota планирует в 2019 году открыть бесплатный доступ к своим патентам на технологии производства автомобилей с гибридными двигателями.
Обновлено в 21:43
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Происшествия
Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде
Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено в 21:54
Шоу-бизнес
У сестры Кардашьян обнаружили шестой палец
Поклонники высмеяли сестер Кардашьян-Дженнер за обилие несуразного фотошопа в рекламной кампании, посвященной новому сезону реалити-шоу «Семейство Кардашьян».
Обновлено в 14:23
Политика
Порошенко призвал проверить на полиграфе руководство «Укроборонпрома»
Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что руководящий состав концерна «Укроборонпром» должен пройти проверку на полиграфе.
Обновлено в 13:00
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл завели общий аккаунт в Instagram
«Добро пожаловать в наш официальный Instagram», — говорится в первой записи принца Гарри и Маркл.
Обновлено в 19:16
Наука
Сильные извержения вулканов могут изменить мощь и частоту ураганов
Новое исследование, проведенное учеными, позволяет понять, как сильные извержения вулканов влияют на активность ураганов.
Обновлено в 08:35
Авто
Путин примет участие в открытии завода Mercedes в Подмосковье
Владимир Путин намерен принять участие в торжественной церемонии открытия завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz, который построен на территории индустриального парка «Есипово» в Московской области.
Обновлено в 08:25
Политика
Чижов объяснил, чем обернется присоединение Северной Македонии к НАТО
Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил, что присоединение Северной Македонии к НАТО дестабилизирует ситуацию на Балканах.
Обновлено в 22:45
Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Обновлено в 20:32
Политика
В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море
Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.
Обновлено в 20:36
Политика
Ляшко «слил» в интернет номера телефонов Зеленского и Коломойского
Лидер «Радикальной партии» и депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко опубликовал в соцсетях личные номера мобильных телефонов кандидата в президенты Владимира Зеленского, бизнесмена и владельца телеканала «1+1» Игоря Коломойского, а также гендиректора канала Александра Ткаченко.
Обновлено в 20:08
Футбол
Чалов назван лучшим игроком 21-го тура РПЛ
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов стал лучшим игроком 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам голосования болельщиков.
Обновлено в 03:29
Происшествия
Пожар в детском лагере «Океан» под Хабаровском потушен
Обновлено в 21:02
Футбол
Парижская прокуратура расследует гомофобские высказывания Эвра
Парижская прокуратура начала расследование в отношении бывшего защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патриса Эвра, сообщает AP News.
Обновлено в 15:56
Космос
«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой
Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
Обновлено в 17:04