Авто
Ford объявил распродажу автомобилей в РоссииRT на русском 09:22
Компания Ford Sollers объявила о распродаже автомобилей в России после принятия решения уйти из легкового сегмента российского рынка, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
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Экономика
ЦБ хочет запретить займы под залог жилья
Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 07:12
Футбол
«Порту» не смог обыграть «Брагу», но вышел в финал Кубка Португалии
"Брага" на своем поле сыграла вничью с "Порту" в ответном матче 1/2 финала Кубка Португалии (1:1). Паулинью в конце первого тайма вывел хозяев вперед, а гости отыгрались в конце встречи благодаря голу защитника Данилу Перейры.
Обновлено в 17:13
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России предложило включить в Налоговый кодекс пять новых глав.
Обновлено в 02:25
Музыка
Ариана Гранде и Виктория Моне выпустили клип «Monopoly»
Американские певицы Ариана Гранде и Виктория Моне представили клип на совместный трек «Monopoly».
Обновлено в 06:00
Политика
«Победа» отказалась менять Boeing 737 на МС-21
Обновлено в 16:17
Общество
Британский отель предложил гостям йогу с лемурами
В Великобритании один из отелей предлагает своим гостям необычную оздоровительную услугу - занятия йогой с лемурами или "лемогу".
Обновлено в 19:54
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»
В Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма».
Обновлено в 17:07
Авто
Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России
В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено в 05:43
Экономика
Visa обязала российские банки выпускать только бесконтактные карты
Международная платежная система Visa направила в российские банки предписание выпускать только бесконтактные карты, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 05:12
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 21:18
Общество
В столице наградили дипломантов конкурса «Я – профессионал»
Обновлено в 09:52
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Обновлено в 21:22
Политика
Климкин дал прогноз по отношениям России и Украины при Зеленском
В случае победы кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского на выборах президента Украины Киев не будет менять внешнеполитический курс и сближаться с Москвой, заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Обновлено в 19:01
Общество
Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн
Обновлено в 14:32
Армия и оружие
Курдские ополченцы сообщили о боях против игиловцев на востоке Сирии
Ополченцы из Сирийских демократических сил (СДС) сообщили, что ведут бои с боевиками террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) на востоке Сирии, передает во вторник агентство Associated Press.
Обновлено в 07:52
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
Футбол
«Атлетико» обыграл «Жирону» благодаря голам Година и Гризманна
Обновлено в 15:26
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Шоу-бизнес
Алексей Панин назвал россиян самыми злыми людьми в мире
В своем Instagram скандальный артист порассуждал, почему "в России живут самые злые люди в мире".
Обновлено в 06:09
Политика
Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу
Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено в 18:59
Космос
Рогозин назвал великолепными отношения Роскосмоса и NASA
Перед запуском космического корабля "Союз МС-12", который состоялся 14 марта, Рогозин провел встречу с заместителем администратора NASA по пилотируемым программам Уильямом Герстенмайером.
Обновлено в 17:40
Культура
Театр имени Ленсовета покажет на «Золотой маске» спектакль Юрия Бутусова «Гамлет»
Спектакль "Гамлет", в котором заглавную роль играет женщина, покажет 3 и 4 апреля на фестивале "Золотая маска" Академический театр имени Ленсовета.
Обновлено в 17:29
Общество
ВЦИОМ: более половины россиян считают драки в школах обычным явлением
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 1 апреля 2019 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет.
Обновлено в 20:04
Авто
Кроссовер Brilliance V7 получил «спортивную» версию с мотором от BMW
Через две недели на автосалоне в Шанхае, компания Brilliance представит общественности спортивную версию кроссовера V7.
Обновлено в 11:07
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении власти
После вступления в силу закона об оскорблении территориальные органы Роскомнадзора проводят профилактическую работу со СМИ, сообщил он: сотрудники пытаются оперативно прекратить распространение неправомерной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности.
Обновлено в 11:18
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24