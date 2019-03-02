Авто
Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилейРИА Новости 08:27
Концерн Ford прекратит выпуск легковых автомобилей в России и сосредоточится на рынке легкого коммерческого транспорта, сообщили в СП Ford Sollers. В рамках реструктуризации к июлю будут закрыты заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга).
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Происшествия
Метрового варана нашли под Кингисеппом
В лесу под Кингисеппом прохожие нашли песчаного варана. Крупное, длиной в метр, животное лежало в 10 метрах от парковочной площадки.
Обновлено в 05:30
Политика
Всемирная исламская лига: в мире растет пропасть между цивилизациями
В мире наблюдается углубляющаяся пропасть между цивилизациями и культурами.
Обновлено в 03:41
Политика
В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit
В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.
Обновлено в 18:38
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Обновлено в 09:58
Политика
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды
Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено в 13:35
Космос
США попросили Россию отложить пилотируемый запуск к МКС
Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС), запланированный на 6 июля, может быть отложен на две недели по просьбе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Обновлено в 21:09
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено в 15:41
Политика
Захарова назвала лицемерием отношение Запада к Венесуэле
Обновлено в 19:49
Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Обновлено в 07:01
Происшествия
В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Футбол
Роналду может в скором времени вновь стать отцом
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Экономика
«Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% оператора Tele2 — Осеевский
«Ростелеком», владеющий 45% Tele2, договорился с ВТБ и другими акционерами о консолидации 100% оператора, сообщил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые стала мамой
Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Общество
Власти Башкирии объяснили увольнения в роддоме со «смешной» зарплатой
Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.
Обновлено в 20:15
Гаджеты
В России стартовало производство SSD GS Group с интерфейсом PCIe
Центр разработки микроэлектроники в составе GS Group ― GS Nanotech ― приступил к производству первых в России твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe и с поддержкой протокола NVMe.
Обновлено в 15:16
Здоровье
В Нью-Йорке запретили непривитым детям посещать общественные места
В штате Нью-Йорк ввели официальный запрет на посещение общественных мест для детей, не получивших прививку от кори.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Boeing выпустит обновленную систему улучшения маневренности 737 MAX
Вице-президент корпорации Boeing Майк Синнет сообщил, что компания внесла изменения во вспомогательную систему улучшения характеристик маневренности (MCAS) самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 14:40
Армия и оружие
Израиль ударил ракетами по Алеппо
Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.
Обновлено в 18:47
Политика
Митинг в Ингушетии закончился столкновениями с полицией
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Обновлено в 10:48
Общество
Гороскоп на 28 марта: Овнов просят не усложнять, Близнецам обещают зеленый свет для идей
ЛЕВ (Leo, 23.VII – 23.VIII) Чуть ли не с самого утра Льва ожидает аврал.
Обновлено в 13:26
Политика
Дума Владивостока выбрала главой города и.о. мэра Олега Гуменюка
Депутаты думы Владивостока в четверг утвердили в должности главы города действующего и.о. мэра Олега Гуменюка, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 20:51
Единоборства
Усик отказался от боя с Лебедевым
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.
Обновлено в 20:42
Общество
Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100
Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Экс-министр Абызов арестован на два месяца
Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:38
Происшествия
В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы
В настоящее время полиция задержала одного подозреваемого. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы в Мичигане.
Обновлено в 21:06
Экономика
Совфед одобрил закон о доплатах для пенсионеров
Законом предлагается при подсчете общего материального обеспечения пенсионера исключать из него сумму индексации пенсий и выплачивать ее сверх величины прожиточного минимума, установленного в регионе, где человек проживает.
Обновлено в 04:04