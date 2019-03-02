Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилейРИА Новости 08:27

Концерн Ford прекратит выпуск легковых автомобилей в России и сосредоточится на рынке легкого коммерческого транспорта, сообщили в СП Ford Sollers. В рамках реструктуризации к июлю будут закрыты заводы в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (Елабуга).

Ford объявил об уходе с российского рынка легковых автомобилей

Происшествия Метрового варана нашли под Кингисеппом В лесу под Кингисеппом прохожие нашли песчаного варана. Крупное, длиной в метр, животное лежало в 10 метрах от парковочной площадки.

Политика В Британии депутаты отвергли все альтернативные варианты по Brexit В Великобритании депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов сделки по Brexit.

Политика Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды Европарламент проголосовал за запрет на продажу в Евросоюзе одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.

Космос США попросили Россию отложить пилотируемый запуск к МКС Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции (МКС), запланированный на 6 июля, может быть отложен на две недели по просьбе Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Общество Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.

Происшествия В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Экономика «Ростелеком» согласовал условия консолидации 100% оператора Tele2 — Осеевский «Ростелеком», владеющий 45% Tele2, договорился с ВТБ и другими акционерами о консолидации 100% оператора, сообщил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Шоу-бизнес Саша Савельева впервые стала мамой Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.

Общество Власти Башкирии объяснили увольнения в роддоме со «смешной» зарплатой Увольнения более двадцати сотрудников родильного дома в городе Салават (Башкирия) произошли ещё до скандальной ситуации с аплодисментами по поводу зарплат, передает РБК.

Гаджеты В России стартовало производство SSD GS Group с интерфейсом PCIe Центр разработки микроэлектроники в составе GS Group ― GS Nanotech ― приступил к производству первых в России твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe и с поддержкой протокола NVMe.

Здоровье В Нью-Йорке запретили непривитым детям посещать общественные места В штате Нью-Йорк ввели официальный запрет на посещение общественных мест для детей, не получивших прививку от кори.

Происшествия Boeing выпустит обновленную систему улучшения маневренности 737 MAX Вице-президент корпорации Boeing Майк Синнет сообщил, что компания внесла изменения во вспомогательную систему улучшения характеристик маневренности (MCAS) самолетов Boeing 737 MAX.

Армия и оружие Израиль ударил ракетами по Алеппо Несколько ракет ударили по объектам в промышленной зоне Шейх-Наджар. Об этом сообщает агентство SANA.

Политика Дума Владивостока выбрала главой города и.о. мэра Олега Гуменюка Депутаты думы Владивостока в четверг утвердили в должности главы города действующего и.о. мэра Олега Гуменюка, передает корреспондент ТАСС.

Единоборства Усик отказался от боя с Лебедевым Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Александр Усик на своей странице в социальной сети Instagram заявил, что их бой с российским боксёром Денисом Лебедевым не состоится.

Общество Мексиканская Interjet остановила полеты 15 самолетов Superjet 100 Мексиканская авиакомпания Interjet, в парке которой находятся 22 российских самолета Sukhoi Superjet 100, остановила эксплуатацию 15 из них, сообщает портал FlightGlobal со ссылкой на свой сервис, анализирующий полеты мирового флота.

Происшествия Экс-министр Абызов арестован на два месяца Басманный суд Москвы арестовал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на четыре миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В Сиэтле произошла стрельба, есть жертвы В настоящее время полиция задержала одного подозреваемого. Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате стрельбы в Мичигане.