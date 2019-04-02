Авто
Ford объявил о распродаже автомобилей в РоссииRambler News Service вчера в 07:23
Предприятие Ford Sollers объявило о снижении цен на легковые автомобили, сообщает пресс-служба компании. «Ford Sollers объявляет о снижении цены на ряд моделей: Ford Focus, Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Fiesta можно приобрести с выгодой до 585 000 рублей», — говорится в сообщении.
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Политика
Климкин спрогнозировал отношения России и Украины при Зеленском
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал прогноз о том, какими будут отношения между Москвой и Киевом в случае победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.
Обновлено в 00:48
Политика
Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным во время своего визита в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу отдела коммуникации канцелярии президента Эстонии Кайди Ахер.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Против мэра Евпатории возбудили уголовное дело
Против главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Обломки сбитого индийского спутника могут угрожать МКС
Обломки спутника Microsat-R, который Индия сбила в ходе тестирования противоспутниковых ракет A-SAT, могут повредить Международную космическую станцию (МКС).
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Звезды поздравили Иосифа Пригожина с 50-летним юбилеем
Иосиф Пригожин отмечал 2 апреля свой 50-летний юбилей в кругу друзей.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
США отменили поставку Турции оборудования для F-35 из-за С-400
США приостановили поставку Турции оборудования для американских истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за ее планов купить у России зенитные ракетные системы С-400.
Обновлено вчера в 04:44
Политика
Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море
Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Политика
Опрос показал, как в мире оценивают эффективность санкций
Международная ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International (включающая в себя «Ромир») опросила респондентов из 57 стран (46 тысяч человек) оценить эффективность санкций как политический инструмент.
Обновлено вчера в 22:53
Экономика
Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ
Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua.
Обновлено вчера в 22:58
Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено вчера в 18:11
Политика
В Брунее вступают в силу законы шариата
С 3 апреля в Брунее — одной из самых процветающих стран Азии — вступают в силу законы шариата, предусматривающие суровые наказания вплоть до смертной казни.
Обновлено вчера в 22:27
Экономика
ЦБ: комиссия за незаконное обналичивание выросла до 15%
Средняя комиссия за незаконное обналичивание денежных средств в России в настоящее время колеблется на уровне 15%, об этом представителям СМИ рассказал заместитель председателя Центрального банка РФ Дмитрий Скобелкин.
Обновлено вчера в 19:51
Авто
Автомобильный кондиционер: не допускаем ошибок при использовании
Поступление свежих масс допускают позднее во время движения.
Обновлено в 02:00
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Экономика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Байден заставил женщин чувствовать себя некомфортно
Люси Флорес сообщила, что в 2014 году в Лас-Вегасе перед митингом Байден подошел к ней сзади, положил руки на плечи и поцеловал в затылок.
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Глюкоза поцеловала Успенскую в губы в благодарность за концерт
Звезда поцеловала коллегу прямо в губы и отметила смелость 65-летней певицы. Об этом Глюкоза рассказала на своей странице в Instagram.
Обновлено в 02:00
Экономика
В ЦБ рассказали о найденных в санируемом МИнБанке нарушениях
Временная администрация Московского индустриального банка (МИнБанка) выявила нарушения в сфере валютно-обменных операций.
Обновлено в 01:56
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Политика
Трамп рассказал о слогане своей следующей избирательной кампании
Президент США Дональд Трамп раздумывает над использованием сразу двух слоганов во время избирательной кампании в 2020 году.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Группа компаний «Шишкин лес» продает свой бизнес
"Шишкин лес" может продать свой бизнес за 3 млрд руб. Об этом со ссылкой на источники в финансовых кругах и топ-менеджера крупного российского производителя безалкогольных напитков пишет "Ъ".
Обновлено в 02:09
Авто
Вьетнамская компания привезет в Россию седан и кроссовер
Молодой вьетнамский автопроизводитель VinFast планирует расширить свою географию продаж до российского рынка.
Обновлено в 02:27
Футбол
Муса признан игроком года в Нигерии
Форвард саудовского «Аль-Насра» Ахмед Муса назван лучшим игроком прошедшего года в Нигерии.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено вчера в 14:53
Здоровье
В Забайкалье онкобольную девочку годами лечили от простуды
Родители онкобольной подали в суд на врачей Борзинской районной больницы с требованием компенсации.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Москве неизвестные похитили «Газель» с носками, спровоцировав ДТП
Неизвестные спровоцировали ДТП на МКАД, после чего похитили "Газель", груженую носками, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»
Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено вчера в 15:31
Происшествия
Появилась версия взрыва в петербургской военной академии
К взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала
Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:35