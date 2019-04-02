Авто

Ford объявил о распродаже автомобилей в РоссииRambler News Service вчера в 07:23

Предприятие Ford Sollers объявило о снижении цен на легковые автомобили, сообщает пресс-служба компании. «Ford Sollers объявляет о снижении цены на ряд моделей: Ford Focus, Ford Kuga, Ford Explorer и Ford Fiesta можно приобрести с выгодой до 585 000 рублей», — говорится в сообщении.
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Ford объявил распродажу автомобилей в России

Известиявчера в 16:50

Ford снизил стоимость ряда автомобилей после решения об уходе с российского рынка

ТАССвчера в 09:32

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Quto.ruвчера в 07:33

Уходящий из России Ford объявил о скидках на автомобили

РБКвчера в 07:52

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БИЗНЕС Onlineвчера в 08:30

Ford начал распродажу автомобилей в России

AutoNewsвчера в 07:34

Ford снижает цены на легковые автомобили в России

Автостатвчера в 08:22
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Климкин спрогнозировал отношения России и Украины при Зеленском

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сделал прогноз о том, какими будут отношения между Москвой и Киевом в случае победы шоумена Владимира Зеленского на президентских выборах.
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Против мэра Евпатории возбудили уголовное дело

Против главы администрации Евпатории Андрея Филонова возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.
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Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море

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Опрос показал, как в мире оценивают эффективность санкций

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Обновлено вчера в 22:53
Экономика

Китай построит крупнейший в мире танкер для транспортировки СПГ

Крупнейший в мире танкер для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) построит в Китае шанхайская судостроительная компания Hudong-Zhonghua.
Обновлено вчера в 22:58
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Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено вчера в 18:11
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Обновлено вчера в 22:27
Экономика

ЦБ: комиссия за незаконное обналичивание выросла до 15%

Средняя комиссия за незаконное обналичивание денежных средств в России в настоящее время колеблется на уровне 15%, об этом представителям СМИ рассказал заместитель председателя Центрального банка РФ Дмитрий Скобелкин.
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Поступление свежих масс допускают позднее во время движения.
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Экономика

Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank

Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
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Экономика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Обновлено вчера в 14:11
Политика

Байден заставил женщин чувствовать себя некомфортно

Люси Флорес сообщила, что в 2014 году в Лас-Вегасе перед митингом Байден подошел к ней сзади, положил руки на плечи и поцеловал в затылок.
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Глюкоза поцеловала Успенскую в губы в благодарность за концерт

Звезда поцеловала коллегу прямо в губы и отметила смелость 65-летней певицы. Об этом Глюкоза рассказала на своей странице в Instagram.
Обновлено в 02:00
Экономика

В ЦБ рассказали о найденных в санируемом МИнБанке нарушениях

Временная администрация Московского индустриального банка (МИнБанка) выявила нарушения в сфере валютно-обменных операций.
Обновлено в 01:56
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
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Обновлено вчера в 14:20
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Трамп рассказал о слогане своей следующей избирательной кампании

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Авто

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Молодой вьетнамский автопроизводитель VinFast планирует расширить свою географию продаж до российского рынка.
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Армия и оружие

Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»

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Появилась версия взрыва в петербургской военной академии

К взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу.
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Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала

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Обновлено вчера в 11:35
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