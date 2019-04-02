Авто
Ford начал распродажу автомобилей в РоссииИзвестия 16:50
Ford снизит стоимость на модели Fiesta, Focus, Kuga и после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка. Так, эти автомобили теперь возможно приобрести с экономией до 585 тыс. рублей в зависимости от модели.
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Политика
Президент Эстонии попросила о встрече с Путиным в Москве
Обновлено в 07:20
Происшествия
Не исключен теракт: новые данные о взрыве в академии в Петербурге
Взрыв в питерской академии могут признать терактом. Жизни четверых пострадавших вне опасности.
Обновлено в 14:47
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Очевидец назвал Викторию Скрипаль инициатором драки в Ярославле
Ранее Виктория Скрипаль рассказала агентству, что накануне пришла в офис ТСЖ вместе с супругом забирать дела у прежнего председателя, которого, по словам собеседницы, переизбрали, и передать документы новому председателю.
Обновлено в 15:48
Общество
СМИ разоблачили фейк ФБК Навального о Пригожине
Обновлено в 12:25
Кино
Семья Юлии Началовой высказалась против съемок фильма о певице
Родители Юлии Началовой получили предложение увековечить память певицы, но не поддержали инициативу снять о ней художественный фильм, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 06:12
Технологии
Определены разработчики дорожных карт по цифровым технологиям
Развитие девяти "сквозных" цифровых технологий предусмотрено федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (мероприятие 03.01.001.002.004).
Обновлено в 09:48
Происшествия
Уткин заявил, что ему плеснули в лицо неизвестной жгучей жидксотью
Известный комментатор Василий Уткин сообщил о совершённом на него нападении.
Обновлено в 17:02
Политика
Мэр Курска Николай Овчаров подал в отставку
Напомним, Николай Овчаров занимал должность мэра последние 11 лет. Читайте также: Старовойт мэру Курска: "Вы наплевательски относитесь"
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке
США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 15:16
Здоровье
Медведев записался на приём к врачу в поликлинике Перми
Глава правительства познакомился с тем, как работает «электронная поликлиника», и взял талон на приём к врачу.
Обновлено в 07:34
Наука
Ученые создали искусственную форму жизни
Обновлено в 04:12
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Футбол
Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе «Динамо»
Российская премьер-лига приняла решение провести матч Суперкубка России по футболу на динамовском стадионе "ВТБ Арена".
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Техасе один человек погиб при пожаре на химическом заводе
Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на химическом заводе округа Харрис в Техасе, на место выехали сотрудники пожарных служб, учащимся местных школ запретили выходить из помещений в связи с загрязнением воздуха.
Обновлено в 16:12
Экономика
Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено в 17:16
Космос
«Роскосмос» решил помочь S7 с «Морским стартом» после смерти Филевой
Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским
Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 15:45
Политика
В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море
Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
Обновлено в 14:48
Футбол
Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева
Обновлено вчера в 16:50
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 09:34