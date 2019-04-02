Авто

Ford начал распродажу автомобилей в РоссииИзвестия 16:50

Ford снизит стоимость на модели Fiesta, Focus, Kuga и после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка. Так, эти автомобили теперь возможно приобрести с экономией до 585 тыс. рублей в зависимости от модели.
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Ford объявил распродажу автомобилей в России

RT на русском09:22

В России упали цены на автомобили Ford

Car.ru14:50

Ford снизил стоимость ряда автомобилей после решения об уходе с российского рынка

ТАСС09:32

Ford начал распродажу автомобилей в России

Известия16:50

Ford снижает цены на легковые автомобили в России

Автостат08:22

Ford начал распродажу автомобилей в России

РИА Новости08:12

Уходящий из России Ford объявил о скидках на автомобили

РБК07:52
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:25, Ашберн
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Взрыв в питерской академии могут признать терактом. Жизни четверых пострадавших вне опасности.
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Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
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Ранее Виктория Скрипаль рассказала агентству, что накануне пришла в офис ТСЖ вместе с супругом забирать дела у прежнего председателя, которого, по словам собеседницы, переизбрали, и передать документы новому председателю.
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Определены разработчики дорожных карт по цифровым технологиям

Развитие девяти "сквозных" цифровых технологий предусмотрено федеральным проектом "Цифровые технологии" национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" (мероприятие 03.01.001.002.004).
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Глава правительства познакомился с тем, как работает «электронная поликлиника», и взял талон на приём к врачу.
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Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

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Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе «Динамо»

Российская премьер-лига приняла решение провести матч Суперкубка России по футболу на динамовском стадионе "ВТБ Арена".
Обновлено в 11:05
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Ранее сообщалось, что сильный пожар вспыхнул на химическом заводе округа Харрис в Техасе, на место выехали сотрудники пожарных служб, учащимся местных школ запретили выходить из помещений в связи с загрязнением воздуха.
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Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»

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Космос

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Космическая госкорпорация «Роскосмос» после гибели в авиактастрофе совладелицы S7 Наталии Филевой предложит помощь руководству компании с реализацией проекта плавучего космодрома «Морской старт» (принадлежит S7 Space).
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Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
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Авто

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Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
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В Кабардино-Балкарии неизвестный открыл стрельбу по полицейским

Водитель машины открыл по ним огонь, после чего ему удалось скрыться", - сказал собеседник агентства.
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В НАТО готовят «пакет мер» в отношении России в Чёрном море

Главы МИД стран НАТО в ходе встречи в Вашингтоне намерены принять «пакет мер» в ответ на действия России в Чёрном море, информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепа.
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Умер известный режиссер Вадим Гемс

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