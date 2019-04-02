Авто

Ford начал распродажу автомобилей в РоссииРИА Новости 08:12

Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
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Вот так Foсus

Российская газета14:15

Уходящий из России Ford объявил о скидках на автомобили

РБК07:52

Ford объявил распродажу автомобилей в России

RT на русском09:22

Ford снижает цены на легковые автомобили в России

Автостат08:22

Ford начал распродажу автомобилей в России

РИА Новости08:12

В России упали цены на автомобили Ford

Car.ru14:50

Ford объявил распродажу автомобилей в связи с уходом из России

DP.RU08:55
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:52, Ашберн
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НАТО расширяет присутствие в Черном море – заявление

Руководители МИД стран-членов Североатлантического альянса во время встречи в США обсудят расширение военного присутствия НАТО в Черном море.
Обновлено вчера в 07:41
ЖКХ

В Думе предложили изменить расчет тарифов на вывоз мусора

Комитет Госдумы по экологии намерен попросить Медведева изменить порядок и методику расчета нормативов накопления ТКО (твердые коммунальные отходы) для населения.
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Субкомпактный автомобиль, выпускаемый компанией Ford Motor Company. Производится в Европе, Бразилии, Аргентине, Мексике, Венесуэле, Китае, Индии, Таиланде и Южной Африке.
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