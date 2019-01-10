Только на заводе в немецком Зарлуи, где пока еще выпускают компактвэны Ford C-Max и Grand C-Max, сократят больше тысячи работников. Кроме того, компания закроет завод автоматических трансмиссий во французском Бордо. Увы, похоже, увольнения грозят и российским сотрудникам Форда.

с чего всё началось

Ожидается также и серьезнейшее сокращение российской линейки Ford. По информации "Авторевю", американский автопроизводитель сохранит сборку коммерческой модели Transit на елабужском заводе. А вот Fiesta, Kuga, EcoSport, Mondeo и Focus - первые кандидаты на выбывание.

Ford может закрыть заводы в России

Экономика Экономика На Украине заявили о двукратном сокращении пенсий Минимальная пенсия и размер прожиточного минимума на Украине за пять лет сократились более чем в два раза.

Общество Общество В России появились в продаже упаковки с девятью яйцами

Общество Общество Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

Хоккей Хоккей «Вашингтон» одолел «Бостон» благодаря дублю Овечкина Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей дублем отметился нападающий Александр Овечкин.

Политика Политика США подтвердили намерение снять санкции с «Русала» и En+ Накануне Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что господин Мнучин встретится с с конгрессменами-демократами, чтобы обсудить запланированное снятие санкций с компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» Олега Дерипаски.

Происшествия Происшествия Прекращено уголовное дело в отношении Марии Мотузной Весной 2018 года в отношении Мотузной возбудили уголовное дело по ст. 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий») и ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ.

Происшествия Происшествия В Омске произошел пожар в мечети Пожар произошел в мечети в Центральном округе Омска, на тушение возгорания прибыли более 30 спасателей.

Политика Политика Опровергнута главная версия убийства российской съемочной группы в ЦАР Расследовательский центр «Досье» Михаила Ходорковского опроверг основную версию убийства российских документалистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Происшествия Происшествия Опубликовано видео затопления Тушинского тоннеля Центр организации дорожного движения правительства Москвы опубликовал видео из Тушинского тоннеля на севере столицы, который затопило из-за подмыва грунта.

Космос Космос Китайский космический аппарат «Чанъэ-4» прислал панорамные снимки с обратной стороны Луны Космический аппарат "Чанъэ-4", совершивший 3 января мягкую посадку на обратной стороне Луны, в пятницу завершил панорамную съемку поверхности естественного спутника Земли.

Общество Общество Молокосодержащую продукцию с заменой жиров будут маркировать открыто С 11 января производители молокосодержащих продуктов будут обязаны уведомлять покупателей о наличии растительных жиров в составе продукции.

Экономика Экономика Lufthansa впервые за 14 лет стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG по итогам 2018 г. обогнала Air France-KLM Group и стала крупнейшей авиакомпанией в Европе по выполненному пассажирообороту (revenue passenger kilometers, RPK).

Политика Политика В сенате США призвали Трампа ввести чрезвычайное положение Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал президента Дональда Трампа объявить режим чрезвычайного положения, чтобы профинансировать строительство стены на границе с Мексикой.

Политика Политика Роскомнадзор обнаружил экстремистские материалы на ресурсах Би-би-си Специалисты Роскомнадзора провели проверку на сайте Русской службы Би-би-си и нашли там материалы, которые транслируют «идеологические установки международных террористических организаций».

Происшествия Происшествия Полиция выдала ордер о заборе ДНК Роналду Полиция Лас-Вегаса выдала ордер на забор образца ДНК форварда туринского "Ювентуса" португальца Криштиану Роналду по делу об изнасиловании, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Происшествия В ДТП с автобусом и лесовозом под Сыктывкаром пострадали 15 человек Пятнадцать человек пострадали в результате ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса и гружёного лесовоза под Сыктывкаром.

Космос Космос Демонстрационный полет пилотируемого корабля Dragon-2 вновь перенесли Экспериментальный полет пилотируемого космического корабля Crew Dragon (Dragon-2) без экипажа на борту к Международной космической станции (МКС) вновь отложен, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

Политика Политика Рогозин связал дело Кудрявцева с «инфантильной открытостью» ученых Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РБК впервые прокомментировал арест ученого из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева и заявил, что не рассматривает возможность личного поручительства за него.

Армия и оружие Армия и оружие В США заявили о достижении Россией «четвертого измерения» в вооружении Россия и Китай уже достигли "четвертого измерения" в оборонной сфере - на это указывает сверхзвуковое оружие, пишет бывший командующий Северным коммандованием США, отставной генерал-майор Говард Томпсон в своей статье для Hill.

Экономика Экономика В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.

Армия и оружие Армия и оружие В США заметили гибель российского военного спутника В настоящее время основу космического эшелона Минобороны России составляют спутники серии «Тундра», первый из которых был доставлен на орбиту в 2015 году.

Политика Политика WP: Белый дом готовится к введению режима ЧП в США Белый дом начал создавать условия, которые позволят ввести в США режим чрезвычайного происшествия, пишет The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Общество Общество Российским школьникам могут запретить приносить еду из дома Роспотребнадзор создал новые санитарные правила для российских школ, согласно которым школьникам запретят приносить еду, приготовленную дома.

Путешествия Путешествия Немцы признались в массовой неприязни к российским туристам Почти две трети жителей Германии заявили, что больше всего их раздражают туристы из России.

Происшествия Происшествия Обследование аварийного участка канала имени Москвы начнется в пятницу Детальное обследование аварийного участка канала имени Москвы, из-за которого в четверг утром произошло затопление Тушинского автомобильного тоннеля на Волоколамском шоссе, начнется в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе канала.

Общество Общество Самый богатый человек в мире решил развестись с женой Глава компании Amazon.com Джефф Безос, который является богатейшим человеком в мире, объявил о разводе со своей супругой Маккензи.

Космос Космос Ученые назвали источник загадочных радиосигналов из космоса Канадские астрономы обнаружили очередной постоянный источник радиосигналов в космосе.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7

Космос Космос Китай вывел на орбиту телекоммуникационный спутник Китай успешно вывел на орбиту новейший коммуникационно-вещательный спутник «Чжунсин 2D» (Zhongxin 2D), предназначенный для телевещания, а также предоставления широкополосного доступа в интернет на всей территории КНР, сообщило Синьхуа.