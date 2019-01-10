Авто

Ford может закрыть заводы в России
Российская газета
15:19

Ожидается также и серьезнейшее сокращение российской линейки Ford. По информации "Авторевю", американский автопроизводитель сохранит сборку коммерческой модели Transit на елабужском заводе. А вот Fiesta, Kuga, EcoSport, Mondeo и Focus - первые кандидаты на выбывание.
Российская газета15:19
с чего всё началось

Ford сокращает бизнес в Европе и может закрыть заводы в России

Только на заводе в немецком Зарлуи, где пока еще выпускают компактвэны Ford C-Max и Grand C-Max, сократят больше тысячи работников. Кроме того, компания закроет завод автоматических трансмиссий во французском Бордо. Увы, похоже, увольнения грозят и российским сотрудникам Форда.
Авторевю11:20

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Ford может сократиться в России

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Ford может закрыть заводы в России

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