Только на заводе в немецком Зарлуи, где пока еще выпускают компактвэны Ford C-Max и Grand C-Max, сократят больше тысячи работников. Кроме того, компания закроет завод автоматических трансмиссий во французском Бордо. Увы, похоже, увольнения грозят и российским сотрудникам Форда.

с чего всё началось

Угроза висит и над российскими заводами Ford, которые тоже могут попасть под сокращения. Армстронг сообщил, что будущее убыточного совместного предприятия Ford Sollers сейчас под вопросом, и решение по заводу примут во втором квартале.

Ford может закрыть заводы в России

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