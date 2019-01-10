Экономика

Ford может закрыть заводы в России
Вести.Ru
11:23

Угроза висит и над российскими заводами Ford, которые тоже могут попасть под сокращения. Армстронг сообщил, что будущее убыточного совместного предприятия Ford Sollers сейчас под вопросом, и решение по заводу примут во втором квартале.
Вести.Ru11:23

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Компания Ford пойдет на сокращение сотрудников в ЕС

REGNUM05:50

«Авторевю»: Ford закроет заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Коммерсантъ09:14

Ford сокращает бизнес в Европе и может закрыть заводы в России

Авторевю11:20

Ford реорганизует бизнес в Европе из-за Brexit

News.ru07:55

Bloomberg: Ford планирует сократить тысячи рабочих мест в Европе

ТАСС07:31

Ford приготовился к массовым сокращениям сотрудников и закрытию заводов в Европе

Интерфакс05:57

В Ford предупредили о сокращении тысяч сотрудников в Европе

РБК10:39
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Происшествия

В Сети появилось видео затопления Тушинского тоннеля в Москве

Обновлено в 04:47
Политика

Роскомнадзор обнаружил экстремистские материалы на ресурсах Би-би-си

Материалы, транслирующие идеологические установки международных террористических организаций, выявил Роскомнадзор в ходе проверки на сайте Би-би-си.
Обновлено в 10:55
Политика

Лукашенко пригрозил России утратой союзника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, она может потерять своего союзника.
Обновлено в 11:34
Общество

Богатейший человек в мире Джефф Безос разводится с женой

В марте 2018 года глава и совладелец Amazon занял первую строчку ежегодного рейтинга богатейших людей мира, оставив позади основателя компании Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы

Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на период 2019—2025 годов.
Обновлено в 11:18
Политика

Парагвай разорвал отношения с Венесуэлой

"Правительство республики Парагвай во исполнение своих конституционных полномочий и национального суверенитета приняло решение разорвать дипломатические отношения с боливарианской республикой Венесуэла, распорядилось закрыть наше посольство и осуществить немедленный отзыв парагвайского дипломатического персонала, аккредитованного в этой стране", – говорится в заявлении.
Обновлено в 11:35
Гаджеты

Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7

Обновлено в 11:29
Политика

ОАК прокомментировала проблемы с выпуском самолета МС-21 из-за санкций

В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21.
Обновлено в 03:59
Происшествия

Поступление воды в Тушинский тоннель остановили

Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34
Общество

Дуров ликвидирует Telegram Messenger LLP

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров подал заявление о ликвидации зарегистрированной в Великобритании компании Telegram Messenger LLP, включенной в реестр организаторов распространения информации, который ведет в Роскомнадзор.
Обновлено в 11:30
Космос

Ученые нашли источник сигналов из космоса

Обновлено в 09:19
Спорт

Колобков: WADA признало работу РУСАДА отвечающей всем требованиям

«20 декабря WADA завершило мониторинг работы РУСАДА и признало её положительной и отвечающей всем требованиям», — заявил Колобков.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Gravely («Грэйвли») вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 09:58
Экономика

В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту

Обновлено в 07:09
Армия и оружие

Помпео заявил о готовности США к новым боевым действиям в Сирии

В случае необходимости США готовы к новым боевым действиям в Сирии, но в Вашингтоне надеются, что до этого не дойдет, заявил госсекретарь Майк Помпео в Американском университете в Каире, видеозапись выступления опубликована на сайте Госдепа США.
Обновлено в 10:54
Политика

В России ответили на заявление украинского генерала об Азовском море

Украинские военные корабли должны вновь попытаться пройти через Керченский пролив, предварительно подготовившись к операции, заявил экс-замглавы Генштаба ВСУ Игорь Романенко.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Обвиняемую за мемы во «ВКонтакте» исключили из списка экстремистов

Росфинмониторинг исключил из списка экстремистов жительницу Барнаула Марию Мотузную, уголовное дело против которой прошлой весной возбудили из-за размещенных на ее странице во «ВКонтакте» мемов, следует из данных на сайте службы.
Обновлено в 10:04
Экономика

Роспотребнадзор рассказал, как удостовериться в подлинности бриллианта

Сертификат соответствия к бриллианту или изумруду гарантирует потребителю подлинность камня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, также рассказав, как разобраться в маркировке ювелирных изделий.
Обновлено в 11:58
Хоккей

«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч

Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:55
Экономика

Для автомобилистов начали действовать новые тарифы ОСАГО

С 9 января вступили в силу новые тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО), которые расширяют диапазон ставок базового тарифа.
Обновлено 08 января в 20:14
Армия и оружие

Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО

ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".
Обновлено в 03:58
Политика

NBC: образцы стены Трампа распилили обычной пилой

Министерство внутренней безопасности протестировало образцы стальных реек, из которых планируется построить стену на границе с Мексикой, и выяснило, что их можно распилить обычной пилой.
Обновлено в 11:11
Финансы

Банк России переложился из доллара в юани и евро

За июль 2017 — июнь 2018 года доля активов в долларах США из-за объявленного властями РФ ухода от американской валюты снизилась вдвое — с 43,7% до 21,9%, а доля активов в китайских юанях и в евро — пропорционально выросла.
Обновлено вчера в 15:07
Происшествия

Сына российского миллионера задержали в Белоруссии

По информации источников издания TUT.BY, речь идет о 24-летнем Александре Шарыго, сыне российского бизнесмена Константина Шарыго.
Обновлено в 10:39
Происшествия

Посетителя ресторана обстреляли и похитили в Москве

Неизвестные похитили одного из посетителей ресторана на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщают источники «Интерфакса», ТАСС и Mash.
Обновлено в 11:03
Спорт

Витоцци выиграла спринт на четвертом этапе КМ по биатлону

Обновлено в 11:27
Политика

Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что регион по-прежнему рассчитывает получать газ наземным способом транзитом через Литву.
Обновлено 08 января в 08:27
Происшествия

Пропавшую в Элисте 15-летнюю девочку нашли в московском роддоме

Несовершеннолетняя девушка из Элисты, числившаяся пропавшей без вести, поступила в один из московских родильных домов.
Обновлено в 08:00
Религия

Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу

Обновлено в 05:38
Общество

Роспотребнадзор перечислит разрешенные в школе продукты из дома

В Роспотребнадзоре обещали уточнить, какие продукты школьники смогут приносить из дома на обед в школу, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Обновлено в 08:55
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