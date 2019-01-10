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Ford может закрыть российские заводы
Ford может закрыть российские заводыЗа рулем Кубаньвчера в 13:52
Будущее заводов компании во Всеволжске и в Набережных Челнах решится во второй половине текущего года. Вполне возможно, что предприятия будут закрыты. Тогда в России останется лишь один завод «Форд» - в Елабуге, где собираются фургоны Transit.
За рулем Кубаньвчера в 13:52
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с чего всё началось
Только на заводе в немецком Зарлуи, где пока еще выпускают компактвэны Ford C-Max и Grand C-Max, сократят больше тысячи работников. Кроме того, компания закроет завод автоматических трансмиссий во французском Бордо. Увы, похоже, увольнения грозят и российским сотрудникам Форда.Авторевювчера в 11:20
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Ford приготовился к массовым сокращениям сотрудников и закрытию заводов в Европе
Интерфаксвчера в 05:57
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