Авто

Ford может закрыть российские заводы
За рулем Кубань
вчера в 13:52

Будущее заводов компании во Всеволжске и в Набережных Челнах решится во второй половине текущего года. Вполне возможно, что предприятия будут закрыты. Тогда в России останется лишь один завод «Форд» - в Елабуге, где собираются фургоны Transit.
За рулем Кубаньвчера в 13:52
с чего всё началось

Ford сокращает бизнес в Европе и может закрыть заводы в России

Только на заводе в немецком Зарлуи, где пока еще выпускают компактвэны Ford C-Max и Grand C-Max, сократят больше тысячи работников. Кроме того, компания закроет завод автоматических трансмиссий во французском Бордо. Увы, похоже, увольнения грозят и российским сотрудникам Форда.
Авторевювчера в 11:20

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СМИ: Ford планирует закрыть завод в Набережных Челнах

БИЗНЕС Onlineвчера в 23:30

Ford может сократиться в России

Коммерсантъвчера в 14:35

Ford of Europe сокращает рабочие места и модели в новом плане реструктуризации

Car.ruвчера в 12:11

В Ford предупредили о сокращении тысяч сотрудников в Европе

РБКвчера в 10:39

Ford сокращает бизнес в Европе и может закрыть заводы в России

Авторевювчера в 11:20

Bloomberg: Ford планирует сократить тысячи рабочих мест в Европе

ТАССвчера в 07:31

Ford приготовился к массовым сокращениям сотрудников и закрытию заводов в Европе

Интерфаксвчера в 05:57
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 02:11, Ашберн
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В России подорожали три модели бренда Nissan

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Продажи автомобилей отечественной марки Lada в России в 2018 году выросли на 16%, до 360 204 экземпляров.
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Ожидается, что новый Discovery Sport появится ближе к концу 2019 года.
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Bentley Bentayga станет мощнее Lamborghini Urus

Bentley Bentayga Speed оснастят модернизированным шестилитровым бензиновым мотором W12 с двумя турбинами, отдача которого повысится с нынешних 608 л. с. до 660 лошадиных сил.
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Грузовики Mitsubishi Fuso оснастили автоматом Allison

Новые грузовики 4-го класса 2019 модельного года, представленные на выставке Work Truck Show 2018 в Индианаполисе, в стандартной комплектации оснащены 6-литровым 8-цилиндровым V-образным бензиновым двигателем PSI-GM и полностью автоматической коробкой передач Allison 1000 Series с пакетом топливосберегающих опций FuelSense 2.0 и технологией переключения передач DynActive.
Обновлено вчера в 05:48
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Сиденья «Фордов» начал проверять робот с мокрой «задницей»

Обновлено вчера в 07:53
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Tesla прекратит продажи самых дешевых версий автомобилей Model S и X

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Компания Hyundai подготовила для Детройта водородный суперкар

Спортивное подразделение N марки Hyundai подготовило для детройтского автосалона новый концепт-кар.
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Если взять F-150 Raptor, отказаться от EcoBoost V6 и установить версию 5.0-литрового V8 Ford с наддувом, то получится грузовик, который можно назвать VelociRaptor V8.
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