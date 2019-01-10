Только на заводе в немецком Зарлуи, где пока еще выпускают компактвэны Ford C-Max и Grand C-Max, сократят больше тысячи работников. Кроме того, компания закроет завод автоматических трансмиссий во французском Бордо. Увы, похоже, увольнения грозят и российским сотрудникам Форда.

с чего всё началось

За рулем Кубань вчера в 13:52

Будущее заводов компании во Всеволжске и в Набережных Челнах решится во второй половине текущего года. Вполне возможно, что предприятия будут закрыты. Тогда в России останется лишь один завод «Форд» - в Елабуге, где собираются фургоны Transit.

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