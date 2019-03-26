Авто
Ford может полностью уйти из РоссииDaily-Motor.Ru 06:31
В ближайшие дни решится судьба бренда Ford в России. В настоящий момент уже известно, что компания однозначно отказывается от производства легковых автомобилей в нашей стране.
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с чего всё началось
В случае если Ford сохранит в РФ только LCV, большинство дилеров, скорее всего, полностью откажутся от продаж автомобилей марки, кроме крупных игроков с большими сервисными парками, говорят источники "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:17
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:50, Ашберн
Музыка
Украинская певица Maruv приехала в Россию
Обновлено в 08:55
Политика
МИД РФ ответил на обвинения о «военном вторжении России в Венесуэлу»
Министерство иностранных дел Российской Федерации прокомментировало заявление Организации американских государств, которая обвинила Россию в «военном вторжении в Венесуэлу».
Обновлено в 13:13
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на мэра города Иваново
Задержан житель Ярославля, подозреваемый в нападении на мэра города Иваново Владимира Шарыпова.
Обновлено в 13:00
Происшествия
СКР возбудил дело против бывшего министра Абызова
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 12:08
Культура
Молодежный форум «Таврида» в Крыму начнет работу 11 мая
Обновлено в 13:08
Спорт
Футболистки ЦСКА рассказали о наглых домогательствах тренеров
Футболистки из структуры ЦСКА написали заявление в МВД о домогательствах со стороны тренеров.
Обновлено в 12:11
Футбол
Федерация футбола Люксембурга опротестует результат матча с Украиной
Президент федерации футбола Люксембурга Поль Филипп заявил, что организация намерена обжаловать результат домашней встречи отборочного цикла чемпионата Европы-2020 с Украиной (1:2) из-за участия в игре форварда гостей Жуниора Мораеса.
Обновлено в 12:30
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений
Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено в 14:20
Хоккей
Джон Купер подписал новый многолетний контракт с «Тампа-Бэй»
Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер подписал новый многолетний контракт с командой, информирует официальный сайт «молний».
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
Трое российских военных погибли в Сирии в ходе боя с террористами
Как сообщало ИА REGNUM, за три года проведения военной операции в Сирии против незаконных вооружённых формирований, начатой в сентябре 2015 года по просьбе президента страны Башара Асада, в арабской республике погибли 112 российских военнослужащих.
Обновлено в 00:21
Политика
Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся
Лиелайс просил оставить эту тему, поскольку в России живет его семья. На протяжении передачи Соловьев вступал с гостем в пикировки.
Обновлено в 12:04
Футбол
«Ювентус» оценил серьёзность травмы Роналду
"Ювентус" назвал несерьёзной травму форварда Криштиану Роналду, которую 34-летний игрок получил в матче со сборной Сербии (1:1). У португальца небольшое повреждение правого бедра, ему предстоит пройти дополнительное обследование по возвращению в Турин.
Обновлено в 11:07
Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского до 24 мая
Подольский суд Киева продлил арест главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому до 24 мая.
Обновлено в 10:12
Общество
Врачи роддома в Башкирии посмеялись над отчетом директора о зарплатах
Медики одного из родильных домов Салавата (Республика Башкортостан) рассмеялись, услышав отчет директора медицинского учреждения Альбины Фатыховой о средних заработках по больнице.
Обновлено в 08:15
Финансы
Набиуллина назвала слабое место экономики России
Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.
Обновлено в 13:35
Космос
Астрономы не смогли объяснить, почему Вселенная стала прозрачной
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Учительница из Барнаула уволилась из-за фото в купальнике
В Барнауле 38-летней учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из-за фото в купальнике, которые она публиковала на своих страницах в соцсетях.
Обновлено вчера в 07:44
Хоккей
Кузнецов отреагировал на оскорбления Дона Черри
Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отреагировал на оскорбления в своей адрес со стороны известного телевизионного эксперта Дона Черри.
Обновлено в 14:35
Происшествия
Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей
Завершено расследование уголовного дела тюменской банды похитителей Следственный комитет России (СКР) по Тюменской области направил в прокуратуру уголовное дело членов банды, похищавших предпринимателей.
Обновлено в 11:21
Экономика
Минфин считает возможным сокращение числа госслужащих
Минфин видит потенциал сокращения числа государственных служащих.
Обновлено в 07:09
Общество
NYT: активное потребление цифровых услуг становится признаком бедности
Человеческое взаимодействие в современном мире, по мнению колумниста издания, относится к категории товаров люкс Активное потребление цифровых услуг становится признаком бедности, считает репортер New York Times Нелли Боулз, которая специализируется на интернет-культуре и технологиях.
Обновлено в 09:51
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Технологии
Сбербанк разрешит менять ПИН-код карты в мобильном приложении
Зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова рассказала, что с апреля клиента банка смогут менять ПИН-код в мобильном приложении, пишет ТАСС.
Обновлено в 10:51
Футбол
Погребняка условно дисквалифицировали до конца сезона
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона за высказывания о темнокожих футболистах.
Обновлено в 08:51
Кино
Экстренно госпитализировали Сергея Соловьева
Известного российского режиссера Сергея Соловьева срочно госпитализировали, пишет Star Hit.
Обновлено в 13:58
Наука
Представлена безопасная противозачаточная таблетка для мужчин
Ученые из Вашингтонского университета выступили с докладом, в котором сообщили об успешных клинических испытаниях противозачаточного препарата для мужчин.
Обновлено в 03:20
Политика
В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу
Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Футбол
Кевин-Принс Боатенг назвал лучшего футболиста, с кем ему приходилось играть
Полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг ответил на вопрос о том, кто является лучшим футболистом из тех, с кем он когда-либо играл на поле.
Обновлено в 11:38
Футбол
Рэшфорд может заменить Суареса в «Барселоне»
«Барселона» заинтересована в услугах нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
Обновлено в 11:51