Ford может полностью уйти из РоссииDaily-Motor.Ru 06:31

В случае если Ford сохранит в РФ только LCV, большинство дилеров, скорее всего, полностью откажутся от продаж автомобилей марки, кроме крупных игроков с большими сервисными парками, говорят источники "Ъ".

с чего всё началось

В ближайшие дни решится судьба бренда Ford в России. В настоящий момент уже известно, что компания однозначно отказывается от производства легковых автомобилей в нашей стране.

Ford может полностью уйти из России

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