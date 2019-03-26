Ford может полностью уйти из РоссииАвтоновости дня 03:38

В случае если Ford сохранит в РФ только LCV, большинство дилеров, скорее всего, полностью откажутся от продаж автомобилей марки, кроме крупных игроков с большими сервисными парками, говорят источники "Ъ".

с чего всё началось

Ford может отказаться от импорта и выпуска легковых автомобилей в России, оставшись только в сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV). Переговоры с потенциальными покупателями российских активов СП Ford Sollers при участии правительства РФ уже ведутся.

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