Авто

Ford может отказаться от легковых автомобилей в РоссииРоссийская газета 04:28

Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России. Не исключено, что он сосредоточится только на сегменте LCV, в котором представлены микроавтобусы и фургоны Transit. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает "Коммерсант".
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с чего всё началось

Ford не ищет легковых путей

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