Ford может отказаться от легковых автомобилей в РоссииРоссийская газета 04:28

В случае если Ford сохранит в РФ только LCV, большинство дилеров, скорее всего, полностью откажутся от продаж автомобилей марки, кроме крупных игроков с большими сервисными парками, говорят источники "Ъ".

с чего всё началось

Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России. Не исключено, что он сосредоточится только на сегменте LCV, в котором представлены микроавтобусы и фургоны Transit. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает "Коммерсант".

Ford может отказаться от легковых автомобилей в России

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