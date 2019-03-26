Авто
Ford может отказаться от легковых автомобилей в РоссииРоссийская газета 04:28
Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России. Не исключено, что он сосредоточится только на сегменте LCV, в котором представлены микроавтобусы и фургоны Transit. Об этом во вторник, 26 марта, сообщает "Коммерсант".
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с чего всё началось
В случае если Ford сохранит в РФ только LCV, большинство дилеров, скорее всего, полностью откажутся от продаж автомобилей марки, кроме крупных игроков с большими сервисными парками, говорят источники "Ъ".Коммерсантъвчера в 18:17
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