Экономика

Ford уволит 7 тысяч сотрудников в ближайшие месяцыВести.Финанс вчера в 10:16

Увольнения 7 тыс. сотрудников, или примерно 10% от общего объема персонала Ford Motor, пройдут в течение следующих нескольких месяцев до начала сентября.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Ford сокращает 7 000 рабочих мест в рамках плана реструктуризации

CarsWeek.ru01:50

Daimler сократит «административные расходы» на 20%

REGNUMвчера в 16:01

Ford уволит 7 тысяч сотрудников в ближайшие месяцы

Вести.Финансвчера в 10:16

Ford планирует сократить 7 тыс рабочих мест по всему миру

ПРАЙМвчера в 12:15

Ford к началу осени сократит штат на 7 тыс. сотрудников

Финмаркетвчера в 11:27

Ford Motor борется с излишней бюрократией в компании

Коммерсантъвчера в 13:00

Ford сократит около 10% штатных сотрудников по всему миру

Financial Oneвчера в 10:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 02:53, Ашберн
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Наука

Ученые впервые засняли на видео «обучение» иммунных клеток

Ученые из Техасского университета в Остине (США) впервые засняли на видео процесс обучения Т-клеток в тимусе - вилочковой железе, сообщается на сайте университета.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия

В Брянске в ДТП на Бежицкой пострадал годовалый малыш

В результате аварии годовалый ребенок получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму.
Обновлено в 02:30
Политика

Украина выдала фото польских евреев за депортацию крымских татар

Обновлено в 02:32
Спорт

Казанское «Динамо» подтвердило, что Уланова завершила карьеру

Казанское «Динамо» официально подтвердило информацию о том, что волейболистка Екатерина Уланова завершила спортивную карьеру.
Обновлено в 02:30
Футбол

Зинченко показал все трофеи «Манчестер Сити» в сезоне

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал фото с четырьмя трофеями английской команды в сезоне-2018/19.
Обновлено в 01:37
Политика

Назарбаев и Токаев поздравили Зеленского со вступлением в должность

Обновлено в 01:59
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Кино

Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное количество зрителей

Обновлено в 01:47
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции

Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:41
Здоровье

Сидячий образ жизни увеличивает риск проблем с сердцем у женщин

Обновлено в 01:19
Общество

Воспитателей в детсадах научат работать с детьми мигрантов

Воспитатели займутся языковой адаптацией малышей, для которых русский - неродной язык.
Обновлено вчера в 16:44
Общество

Deloitte рассказал об отличиях российских миллениалов от зарубежных

Российские миллениалы имеют ценности, отличные от представителей этого же поколения, живущего в других странах.
Обновлено в 01:52
Музыка

Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»

Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке

Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия

Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей

Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Авто

АвтоВАЗ отзывает 30 тыс. машин Lada Largus из-за проблем с тормозами

Как стало известно, АвтоВАЗ отзывает более 30 тыс. Lada Largus из-за проблем с тормозами.
Обновлено вчера в 11:43
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Наука

В США намерены создать архив из 350 млрд постов в социальной сети

Военно-морское министерство США намерено создать «глобальный исторический архив данных из социальной сети», в который будет включено 350 млрд записей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:44
Происшествия

Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили

Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Зеленский обнародовал декларацию о доходах

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 08:30
Политика

Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень

С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка

Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Политика

Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными»

Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге используется для расшатывания ситуации в РФ, акции протеста были спровоцированы и проплачены, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Обновлено в 02:13
Политика

Путин помиловал четверых осужденных россиян

Владимир Путин помиловал четверых осужденных россиян: двоих мужчин и двух женщин.
Обновлено вчера в 10:27
Общество

Правительство упростило процедуру получения инвалидности

"В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов", - говорится в документе.
Обновлено в 02:00
Хоккей

На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты

На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено вчера в 14:45
Гаджеты

Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android

Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено вчера в 15:28
Гаджеты

В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей

Наличие уязвимости в процессорах, выпущенных после 2011 года (кроме Core 8-го и 9-го поколений), уже подтвердили в Intel.
Обновлено вчера в 02:46
Политика

Зеленский призвал США усилить санкции против России

«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Как работают Яндекс.Новости?
Главное