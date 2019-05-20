Экономика
Ford уволит 7 тысяч сотрудников в ближайшие месяцыВести.Финанс вчера в 10:16
Увольнения 7 тыс. сотрудников, или примерно 10% от общего объема персонала Ford Motor, пройдут в течение следующих нескольких месяцев до начала сентября.
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Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Наука
Ученые впервые засняли на видео «обучение» иммунных клеток
Ученые из Техасского университета в Остине (США) впервые засняли на видео процесс обучения Т-клеток в тимусе - вилочковой железе, сообщается на сайте университета.
Обновлено вчера в 06:23
Происшествия
В Брянске в ДТП на Бежицкой пострадал годовалый малыш
В результате аварии годовалый ребенок получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму.
Обновлено в 02:30
Спорт
Казанское «Динамо» подтвердило, что Уланова завершила карьеру
Казанское «Динамо» официально подтвердило информацию о том, что волейболистка Екатерина Уланова завершила спортивную карьеру.
Обновлено в 02:30
Футбол
Зинченко показал все трофеи «Манчестер Сити» в сезоне
Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал фото с четырьмя трофеями английской команды в сезоне-2018/19.
Обновлено в 01:37
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Кино
Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное количество зрителей
Обновлено в 01:47
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил об опасности комаров во Франции
Россиян предупредили об ухудшении эпидемиологической ситуации во Франции в связи с периодом активизации комаров, являющихся переносчиками инфекционных заболеваний.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
Воспитателей в детсадах научат работать с детьми мигрантов
Воспитатели займутся языковой адаптацией малышей, для которых русский - неродной язык.
Обновлено вчера в 16:44
Общество
Deloitte рассказал об отличиях российских миллениалов от зарубежных
Российские миллениалы имеют ценности, отличные от представителей этого же поколения, живущего в других странах.
Обновлено в 01:52
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Совбез ООН отказался обсуждать принятие Украиной закона о госязыке
Экстренное заседание было инициировано Россией в связи с принятием на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 15:55
Происшествия
Лжеврачи обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей
Министерство внутренних дел раскрыло группу мошенников, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей.
Обновлено в 01:59
Авто
АвтоВАЗ отзывает 30 тыс. машин Lada Largus из-за проблем с тормозами
Как стало известно, АвтоВАЗ отзывает более 30 тыс. Lada Largus из-за проблем с тормозами.
Обновлено вчера в 11:43
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено вчера в 15:46
Наука
В США намерены создать архив из 350 млрд постов в социальной сети
Военно-морское министерство США намерено создать «глобальный исторический архив данных из социальной сети», в который будет включено 350 млрд записей интернет-пользователей.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Пожар в крупном автосалоне в Кемерово потушили
Сотрудники МЧС за полтора часа потушили пожар в двухэтажном торговом центре на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Зеленский обнародовал декларацию о доходах
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал свою декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 08:30
Политика
Зарплаты кремлевских и правительственных чиновников вернулись на докризисный уровень
С 1 января 2019 г. сотрудники администрации президента и аппарата будут получать столько же, сколько до кризиса 2014–2015 гг. Как пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к Белому дому и Кремлю, впервые за четыре года не вышел «антикризисный» указ президента о сокращении зарплат высших должностных лиц и госслужащих на 10%.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Мошенники придумали новую схему кражи денег через терминалы Сбербанка
Появилась новая мошенническая схема кражи средств через терминалы для платежей Сбербанка, выяснил «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 01:43
Политика
Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными»
Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге используется для расшатывания ситуации в РФ, акции протеста были спровоцированы и проплачены, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Обновлено в 02:13
Политика
Путин помиловал четверых осужденных россиян
Владимир Путин помиловал четверых осужденных россиян: двоих мужчин и двух женщин.
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Правительство упростило процедуру получения инвалидности
"В целях сокращения сроков и упрощения процедуры освидетельствования граждан для установления инвалидности предусматривается поэтапный переход к обмену необходимыми документами между медицинскими организациями и учреждениями МСЭ (медико-социальной экспертизы) в электронном виде без участия инвалидов", - говорится в документе.
Обновлено в 02:00
Хоккей
На чемпионате мира по хоккею определились все четвертьфиналисты
На чемпионате мира по хоккею в Словакии определились все участники четвертьфинальной стадии.
Обновлено вчера в 14:45
Гаджеты
Google представила новое поколение Google Glass на ОС Android
Внешне новинка от первых Google Glass изменилась несильно, а основные изменения произошли внутри, ведь теперь в них используется новый процессор Snapdragon XR1, который специально создавался для работы с расширенной реальностью и взаимодействию с искусственным интеллектом.
Обновлено вчера в 15:28
Гаджеты
В процессорах Intel найден новый класс уязвимостей
Наличие уязвимости в процессорах, выпущенных после 2011 года (кроме Core 8-го и 9-го поколений), уже подтвердили в Intel.
Обновлено вчера в 02:46
Политика
Зеленский призвал США усилить санкции против России
«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58