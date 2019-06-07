Экономика

Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации кредитаРИА Новости 09:05

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Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации долга совместного предприятия Ford Sollers перед кредитной организацией в размере 39,5 миллиарда рублей, ведет переговоры по продаже площадок в России, рассказал журналистам на ПМЭФ предправления Ford Europe Стивен Армстронг.
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Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации кредита

РИА Новости09:05

Ford достиг соглашения с ВЭБ.РФ по реструктуризации долга СП Ford Sollers

ТАСС09:19

Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации кредита Ford Sollers, продает площадки в РФ

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Ford ведет переговоры о продаже своих заводов в России

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Financial One09:13
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 10:35, Ашберн
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