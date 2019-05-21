Экономика
Ford Motor сократит 7 тысяч сотрудниковДвижок 04:32
Американская компания Ford Motor Co заявила о планах по сокращению 10% персонала — около 7000 рабочих мест. Такая мера принята в рамках реструктуризации компании, и ожидается, что это позволит автопроизводителю ежегодно экономить около 600 млн долл, сообщает агентство Reuters.
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