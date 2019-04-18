Экономика
Forbes выпустил рейтинг богатейших бизнесменов РоссииNews.ru вчера в 03:19
Рейтинг 200 богатейших российских предпринимателей по версии журнала Forbes возглавил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Состояние 63-летнего акционера «Новатэка» и «Сибура» оценивается в $24 млрд. На втором месте в списке Forbes председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин.
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В списке богатейших россиян, который составил журнал «Форбс», оказалось 8 новых имен
Эхо Москвывчера в 10:05
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