Экономика

Forbes выпустил рейтинг богатейших бизнесменов РоссииNews.ru вчера в 03:19

Рейтинг 200 богатейших российских предпринимателей по версии журнала Forbes возглавил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. Состояние 63-летнего акционера «Новатэка» и «Сибура» оценивается в $24 млрд. На втором месте в списке Forbes председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин.
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В списке богатейших россиян, который составил журнал «Форбс», оказалось 8 новых имен

Эхо Москвывчера в 10:05

Богатейшие женщины России — 2019 из рейтинга Forbes

Forbesвчера в 06:58

Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

РБКвчера в 01:54

Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

РИА Новостивчера в 02:45

Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов

RT на русскомвчера в 02:37

Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

ТАССвчера в 02:28

В список 200 богатейших россиян Forbes попали восемь новых бизнесменов

Коммерсантъвчера в 02:51
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Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Шоу-бизнес

Анна Нетребко отменила два своих концерта в Берлине по причине болезни

Всемирно известная оперная певица Анна Нетребко отменила два концерта в Берлине.
Обновлено в 01:51
Политика

Представители США и КНДР поучаствуют в «Один пояс, один путь»

Участники из США и Северной Кореи посетят форум «Один пояс, один путь» в Пекине, однако не на высоком уровне, сообщил глава министерства иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции 19 апреля.
Обновлено в 01:17
Политика

Сербский депутат пообещал признать Крым частью России

По словам Шешеля, СРП выступила в парламенте с предложением признать Крым частью России.
Обновлено в 01:47
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено вчера в 16:26
Энергетика

В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти

В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено вчера в 12:03
Здоровье

Диетологи раскрыли, как обрести плоский живот за месяц

Обновлено вчера в 23:27
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Политика

Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в Донбассе

Чимиркова является вдовой украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта пять лет назад.
Обновлено вчера в 13:30
Теннис

Мария Шарапова объяснила, почему снялась с турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение сняться с турнира в немецком Штутгарте.
Обновлено вчера в 21:56
Политика

Зеленский назвал Путина своим врагом

Особый статус- считает- Донбассу не нужен.
Обновлено вчера в 10:09
Авто

Toyota представила новый ProAce City

Компания Toyota выводит на европейский рынок третьего полноправного представителя семейства компактных фургонов – ProAce City.
Обновлено вчера в 11:14
Армия и оружие

Заявлено о свойствах и составе покрытия палубы китайского авианосца

Заявлено, что состав покрытия палубы имеется двухкомпонентную основу, которая повышает коэффициент трения и общую устойчивость к воздействиям различного типа.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Пожар на крыше 5-этажного дома в Канске потушен: никто не пострадал

Спасатели эвакуировали 55 жильцов, среди них 10 детей. С огнём боролись 84 пожарных и 22 единицы техники. По данным МЧС, никто не пострадал.
Обновлено в 01:19
Политика

Медведчук предложил Зеленскому пойти на сделку с Россией

В случае же отказа Зеленского сотрудничать с Москвой экономика Украины окажется в еще более тяжелом положении.
Обновлено в 01:23
Общество

Без права на ошибку: правила сдачи экзамена в ГИБДД могут ужесточить

Граждан России, которые сдают экзамен на получение водительского удостоверения, могут лишить права на ошибку при ответах по теоретической части экзамена.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие

Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе

Обновлено в 01:49
Авто

Hyundai показал самый маленький и дешевый кроссовер

Самый новый и самый маленький CUV в линейке Hyundai, Venue немного меньше Kona актуальной генерации, и бстанет кроссовером начального уровня в линейке Hyundai.
Обновлено 17 апреля в 11:10
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Политика

Тимошенко рассказала, что Порошенко просил голосовать за него

Обновлено вчера в 13:38
Финансы

Официальный курс доллара незначительно повышен, евро слегка потерял

Центробанк РФ повысил с 19 апреля официальный курс доллара США почти на 12,5 копейки до 64,0688 рубля.
Обновлено вчера в 08:00
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» в течение 15 минут продавал смартфоны в десять раз дешевле, чем обычно. Сбоем успели воспользоваться покупатели.
Обновлено вчера в 11:04
Здоровье

В Японии выпишут из больницы младенца, родившегося с весом 258 граммов

Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес

Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

Суд изучил видео драки компании Кокорина и Мамаева с Соловчуком

Обновлено вчера в 14:48
Политика

В бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссию по мониторингу соблюдения прав человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия

Обыски в редакции «Росбалта» связали с уголовным делом о клевете

Обыски в московской редакции информагентства «Росбалт» могут быть связаны с уголовным делом, возбужденным по заявлению миллиардера Алишера Усманова по факту клеветы.
Обновлено вчера в 05:48
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Доклад Мюллера стал бестселлером

Книга с докладом спецпрокурора США Роберта Мюллера о "российском вмешательстве", которая может быть издана только 30 апреля, уже стала бестселлером в Amazon, заняв третью строчку в рейтинге.
Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено вчера в 03:19
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Владимир Сергеевич Лисин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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