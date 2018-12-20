В этом году Forbes выбрал бизнесменом года основного владельца «Холдинговой компании ЮЭСЭМ» Алишера Усманова.

с чего всё началось

Российский Forbes выбрал бизнесменом года Алишера Усманова, так как он за год совершил рекордное число крупных соглашений, отмечается на сайте издания. Из самых значимых сделок - перевод компании USM Holdings из офшорной юрисдикции в Россию, вывод "Мегафона" с Лондонской биржи.

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