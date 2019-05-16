Экономика
В топ-100 Forbes вошли четыре российские компанииКапитал на A42.RU вчера в 04:48
Четыре российские корпорации вошли в число крупнейших компаний мира по версии Forbes. Это «Газпром», который занял 40-ю строчку, Сбербанк, занявший 47-е место, «Роснефть» (52 место) и «Лукойл» (97 строчка рейтинга).
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Forbes оценил 22 компании из РФ как самые крупные в мире. В первой сотне — энергетики
Телеканал 360°вчера в 08:48
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Политика
Коалиция Рады прекратила свое существование
Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что коалиция Верховной Рады прекратила свое существование 17 мая. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:42
Происшествия
В Саратовской области банда незаконно обналичила 1 млрд рублей
За оказываемые услуги злоумышленники получили комиссию в более чем 9 млн рублей, общая сумма, которую удалось вывести - около миллиарда.
Обновлено в 02:56
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В Калифорнии рухнул истребитель F-16
В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Наука
Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин
Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.
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Обновлено в 00:55
Кино
Фанаты потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
На сайте Change.org появилась петиция, которая призывает канал HBO полностью переснять восьмой сезон «Игры престолов» с другими — компетентными — сценаристами.
Обновлено вчера в 03:10
Футбол
Санчо отказал «МЮ» из-за невыхода клуба в Лигу чемпионов
19-летний англичанин не захотел переходит в стан "красных дьяволов" из-за непопадания команды в Лигу чемпионов.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Суд оставил в СИЗО фигурантов дела о загрязнении трубопровода «Дружба»
Самарский областной суд отказал в удовлетворении жалобы на арест трём фигурантам дела о загрязнении трубопровода «Дружба», передаёт ТАСС.
Обновлено 15 мая в 02:36
Авто
Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России
В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback.
Обновлено в 04:03
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции
Обновлено в 01:55
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено вчера в 11:14
Технологии
Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Хоккей
Ожиганов стал игроком «Ак Барса»
"Ак Барс" подписал контракт с защитником Игорем Ожигановым, соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21, информирует официальный сайт клуба.
Обновлено в 03:56
Хоккей
«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли
Обновлено в 02:58
Происшествия
В Польше задержали готовящегося совершить теракт мужчину
В польской Варшаве сотрудники спецслужбы задержали местного жителя, готовящегося совершить теракт.
Обновлено в 04:01
Политика
В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил
Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
Обновлено в 02:10
Политика
Суд в США постановил рассекретить часть доклада Мюллера
Федеральный судья Эммет Салливан постановил рассекретить некоторые фрагменты доклада спецпрокурора Соединённых Штатов Роберта Мюллера о так называемом российском «вмешательстве» в американскую президентскую кампанию 2016 года.
Обновлено в 01:53
Политика
Чеченский спецназ ответил на санкции США
Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
Обновлено вчера в 18:11
Энергетика
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Россия в ближайшем будущем будет оставаться ключевым поставщиком нефти для Венгрии и Польши несмотря на ситуацию с загрязнением нефтепровода «Дружба», сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
В России более половины малых и средних предприятий из числа столкнувшихся с блокировками средств банками были вынуждены полностью остановить все операции.
Обновлено в 01:32
Кино
Новым Бэтменом может стать Роберт Паттинсон
Обновлено в 01:45
Происшествия
ФСБ задержала племянника лидера преступного мира России
Обновлено вчера в 12:11