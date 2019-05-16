Экономика

В топ-100 Forbes вошли четыре российские компанииКапитал на A42.RU вчера в 04:48

Четыре российские корпорации вошли в число крупнейших компаний мира по версии Forbes. Это «Газпром», который занял 40-ю строчку, Сбербанк, занявший 47-е место, «Роснефть» (52 место) и «Лукойл» (97 строчка рейтинга).
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