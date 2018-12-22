Экономика

Forbes включил трех россиян в список самых везучих миллиардеров года
БИЗНЕС Online
вчера в 10:18

Российский предприниматель, президент «Лукойла» Вагит Алекперов, вошел в топ-3 самых удачливых миллиардеров года по версии американского журнала Forbes. За год состояние Алекперова увеличилось на $ 4,6 млрд до $ 19,5 миллиарда.
БИЗНЕС Onlineвчера в 10:18

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Трое россиян вошли в список самых удачливых миллиардеров 2018 года

Российская газетавчера в 13:33

Алекперов, Михельсон и Тимченко попали в список миллиардеров-везунчиков по версии Forbes

URA.Ruвчера в 12:19

Алекперов, Михельсон и Тимченко вошли в топ-10 «победителей» года по версии Forbes

Rambler News Serviceвчера в 10:47

Вагит Алекперов вошел в тройку самых удачливых миллиардеров 2018 года по версии Forbes

Коммерсантъвчера в 10:41

Алекперов, Михельсон и Тимченко вошли в десятку самых удачливых миллиардеров мира по версии «Форбс»

Эхо Москвывчера в 10:31

В список самых удачливых миллиардеров по версии Forbes вошли трое россиян

ТАССвчера в 10:29

Алекперов, Михельсон и Тимченко вошли в рейтинг самых удачливых миллиардеров в 2018 году

Forbesвчера в 08:00
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 05:35, Ашберн
Экономика

Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира за год

Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 00:40
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Глава «Нафтогаза» заявил о проблемах с закупками газа

Без компенсации со стороны правительства у "Нафтогаза" проблемы с закупками импортного газа могут начаться уже этой зимой.
Обновлено в 04:39
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Мобильные операторы предупредили о повышении цен

Ведущие сотовые операторы страны "Вымпелком" ("Билайн"), "МегаФон", Tele2 сообщили абонентам о том, что с нового года изменяется стоимость услуг.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика

Уолл-стрит: Dow Jones опустился ниже 23 000 пунктов

Фондовый рынок США начал и завершил торги в «красной зоне» — все основные индексы снизились на 1−1,5%, 20 декабря передает агентство Reuters.
Обновлено 20 декабря в 16:05
Экономика

Суд зарегистрировал рекордный иск Промсвязьбанка к бывшему руководству

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Промсвязьбанка о взыскании более 282 млрд руб. с бывших бенефициаров банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также членов правления и топ-менеджеров.
Обновлено в 04:35
Финансы

ЦБ ужесточит требования по выдаче потребкредитов

Совет директоров Банка России решил повысить на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банкам необходимо предоставлять после 1 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 15:45
Экономика

Железные дороги Украины признали нехватку российских запчастей

Обновлено в 03:36
Экономика

Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран

Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика

Forbes назвал Цукерберга главным лузером года среди миллиардеров

Обновлено вчера в 10:36
Экономика

ВЭБ существенно сократит численность штата к лету 2019 года

ВЭБ к лету следующего года планирует существенно сократить численность сотрудников группы.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика

Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола

В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.
Обновлено вчера в 09:29
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В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение

Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.
Обновлено вчера в 20:15
Энергетика

Рекордное число нефтяных танкеров отправили на металлолом в 2018 году

Обновлено вчера в 08:49
Экономика

Утвержден список регионов для включения в нацпроект в 2019 году

Министерство экономического развития России утвердило список регионов, которые включат в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году.
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Экономика

Проект бюджета Союзного государства приняли в первом чтении

Парламентское собрание Союза Белоруссии и России приняло в первом чтении проект бюджета Союзного государства, доходная часть которого составит порядка 7,2 миллиарда рублей, расходная часть – порядка 6,3 миллиарда.
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Леонид Викторович Михельсон
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Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
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